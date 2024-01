"Tutti i cani muoiono soli": incontro con il regista Paolo Pisanu

Incontro con il regista Paolo Pisanu e proiezione del suo film d’esordio al Pop Up Cinema Arlecchino.

L'evento è organizzato in collaborazione con Circolo Sardegna Bologna e Ass. Visioni da Ichnussa.



Il Pop Up Cinema Arlecchino propone la proiezione del film Tutti i cani muoiono soli, che sarà presentato dal regista Paolo Pisanu martedì 23 gennaio, alle ore 21.



