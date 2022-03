Willie Peyote live al Sequoie Park

L’attesa per il ritorno sul palco del rapper e cantautore torinese di portare la propria musica ai fan è finalmente finita. Mercoledì 22 giugno Willie Peyote in concerto sul palco del Sequoie Music Park. Il rapper e cantautore classe '85(il suo nome è Guglielmo Bruno) nel 2021 ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano Mai dire mai (la locura), classificandosi sesto ma vincendo il Premio della Critica. Il 4 marzo 2021 esce il suo libro Dov'è Willie?, una conversazione con Giuseppe Civati in cui discute varie tematiche, passando dalla scena musicale al contesto culturale, fino alla sua partecipazione alla Festival di Sanremo.