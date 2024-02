Bologna da "bollino rosso", ancora tre giorni di misure anti-smog

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le misure emergenziali continuano fino a lunedì 5 febbraio. Bologna, come evidenza l'ultimo bollettino dell'Arpae, sarebbe da giorni sotto una cappa di smog, pertanto vengono prorogate le limitazioni al traffico, all'uso di biomasse con abbassamento delle temperature nelle abitazioni e nelle attività industriali.

Il bollettino è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) entro le ore 11 e, come evidenziato dalla rilevazione di questa mattina, si registra il superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia.

Le misure emergenziali

- Per tutti i Comuni di pianura (elenco Comuni di Pianura)

tutte le limitazioni strutturali

divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle

divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili in tutti i comuni di pianura est e di pianura ovest delle province in cui si attivano le misure emergenziali Per deroghe al divieto di spandimento si rimanda alla DGR 33/2021

abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C

- Per i Comuni Pair (elenco dei Comuni Pair)