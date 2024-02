Nuova raccolta differenziata a Ozzano: ecco cosa cambia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A Ozzano dell’Emilia prende il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare ulteriormente quantità e qualità della raccolta differenziata, ridurre la quantità di indifferenziato e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente.

Le novità sono previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).

Cassonetti e card

A Ozzano nel 2021 era già arrivato il cassonetto Smarty per l’indifferenziato, che si apre con la Carta Smeraldo: ora saranno sostituiti anche gli altri contenitori stradali per la carta, la plastica e le lattine (che non andranno più conferite con il vetro) e l’organico, e avranno l’apertura informatizzata con la tessera. Alcune novità di quest’anno riguardano anche il servizio porta a porta.

Complessivamente sono interessate dal progetto oltre 7.500 utenze di cui un migliaio servito dal porta a porta.

Attualmente a Ozzano la raccolta differenziata è al 75%: l’obiettivo della nuova raccolta differenziata è di raggiungere l’84%, percentuale indicata dalla Regione Emilia-Romagna per i comuni della pianura, portando la produzione di indifferenziato sotto i 120 chilogrammi per abitante rispetto agli attuali 131 chilogrammi per abitante.

Le novità per chi conferisce nei cassonetti

A partire dal 26 febbraio a Ozzano, nelle isole ecologiche dove è già presente il cassonetto Smarty per l’indifferenziato, verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti differenziati (carta, plastica/lattine, organico). I nuovi cassonetti avranno un sistema informatizzato per il riconoscimento e si apriranno solo con la Carta Smeraldo già in dotazione, la tessera Hera per i servizi ambientali. L’apertura dei cassonetti di carta, plastica/lattine e organico rimarrà manuale fino al 17 marzo. Dopo questa data, per aprirli servirà la Carta Smeraldo. La campana per la raccolta del vetro verrà sostituita e per conferire questo rifiuto non servirà alcuna tessera.

L’unica novità nella raccolta stradale riguarda gli imballaggi di alluminio (lattine) che dovranno essere conferiti insieme alla plastica e non più insieme al vetro.

Le novità per chi è servito dal porta a porta

A partire dal 4 marzo alcune utenze di Ozzano non saranno più servite dal porta a porta ma inizieranno a conferire i rifiuti nei cassonetti stradali. Questa modifica è determinata dall’arrivo di isole ecologiche complete nelle vicinanze delle abitazioni interessate. Si tratta in particolare degli utenti che risiedono in via Tolara di Sopra (numeri civici 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 45, 52) e via Emilia (numeri civici 418, 420, 422, 424, 426).

Operatori incaricati da Hera e dotati di tesserino di riconoscimento visiteranno in queste settimane le utenze che continueranno a essere servite dal porta a porta per verificare lo stato dei contenitori e consegnare nuovi contenitori dotati di codice personale identificativo per l’indifferenziato e per l’organico. Distribuiranno anche i sacchi per la raccolta differenziata di carta, plastica/lattine e organico. Il materiale è gratuito: in nessun caso gli operatori possono accettare denaro. In caso di dubbio, si può chiedere conferma al servizio clienti Hera 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Se gli operatori non trovano nessuno a casa, lasciano nella cassetta postale un tagliando con il quale il materiale si potrà ritirare all’Ecosportello.

Per quanto riguarda le attività commerciali e produttive della zona industriale e artigianale, operatori di Hera visiteranno ogni utenza per capire la produzione di rifiuti e individuare i contenitori necessari.

Dal 4 marzo inoltre cambieranno le giornate di raccolta secondo il nuovo calendario in distribuzione in questi giorni. La raccolta verrà effettuata in orario diurno e i contenitori vanno esposti per il ritiro dalle 18 alle 24 del giorno precedente a quello di raccolta indicato dal calendario.

Vale infine anche per il porta a porta la novità nel conferimento degli imballaggi in alluminio (lattine) insieme alla plastica e non più con il vetro.

Dove si ritira la Carta Smeraldo

La Carta Smeraldo e il materiale per la raccolta differenziata si potrà ritirare all’Ecosportello allestito al piano terra del Municipio di Ozzano (via della Repubblica 10) il martedì dalle 15 alle 18.

Dal 2 marzo al 27 aprile l’Ecosportello sarà aperto anche il sabato dalle 9 alle 12.

In alternativa, dal 30 aprile, il materiale potrà essere ritirato allo Sportello Hera di San Lazzaro di Savena (via Emilia 243) aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì anche dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.

La carta deve essere ritirata dal titolare della tassa rifiuti o da un suo delegato. Il modulo della delega arriverà in tutte le buchette della posta in questi giorni, insieme a una lettera che spiega le novità.

Dal 27 febbraio presso l’Ecosportello sarà possibile anche attivare la carta virtuale nel proprio smartphone (solo per sistema Android).

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Per informazioni sul progetto è possibile anche contattare il Servizio Ambiente del Comune di Ozzano dell’Emilia (051791342 - ambiente@comune.ozzano.bo.it).

Tutte le informazioni anche nella sezione “Gestione rifiuti” nel sito del Comune di Ozzano dell’Emilia (www.comune.ozzano.bo.it).

