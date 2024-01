Nuove ciclabili e percorsi ciclopedonali: la Regione investe 25 milioni

La mobilità si fa sempre più green, e la Regione Emilia-Romagna tiene il passo. Crescono, infatti, le piste ciclabili e i percorsi ciclopedonali destinati agli enti locali: dal 2019, le piste ciclabili sono già aumentare di ben 670 chilometri in tutta la regione. Ma la Giunta regionale ha scelto di continuare a investire nella mobilità dolce: infatti, utilizzando i fondi del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), ha deciso di assegnare ulteriori 8 milioni di euro, da fondi Fesr 2021/2027, per finanziare altri nove progetti proposti da Città metropolitana di Bologna, province, comuni e unioni. Il bando, concluso a settembre e dal valore iniziale di 17 milioni di euro, raggiunge così complessivamente la cifra di circa 25 milioni, consentendo di far scivolare la graduatoria fino a finanziare in totale 25 progetti.

I progetti finanziati

I progetti aggiuntivi finanziati dal nuovo provvedimento riguardano, nel bolognese, ben cinque progetti – con un contributo di 6 milioni di euro su una spesa complessiva di 9 milioni e 450mila euro – a cui si aggiunge quello di San Lazzaro di Savena, per la ricucitura di tratti di piste ciclopedonali lungo via Fondè-Remigia.

“Continuiamo ad investire per avere una mobilità sempre più ‘verde’, per città più vivibili, con meno traffico e migliore qualità dell’aria - commentano l’assessore regionale a Mobilità e Infrastrutture, Andrea Corsini e l’assessore allo Sviluppo economico e green economy, Vincenzo Colla -. L’obiettivo è quello di promuovere comportamenti più responsabili per tutelare l’ambiente, ma anche garantire una maggiore sicurezza per la circolazione dei ciclisti e dei pedoni, oltre a incentivare i trasferimenti casa-lavoro-scuola sulle due ruote. Con una valorizzazione del turismo ‘lento’ che punta al cicloturismo nelle città d’arte e nelle aree naturalistiche della regione”.