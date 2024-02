Separazione e divorzio in Comune, ecco come fare a Bologna

I coniugi che vogliono separarsi o divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio in modo consensuale possono andare direttamente dall’ufficiale dello stato civile del Comune anche senza rivolgersi al tribunale.

In presenza di determinate condizioni possono sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile (in questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa), oppure negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un/una legale per parte.

Entrambi gli accordi sono considerati come i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Per presentare la domanda di divorzio devono trascorrere sei mesi ininterrotti in caso di separazione consensuale, o un anno nel caso di separazione giudiziale.

Chi può separarsi e divorziare davanti all'ufficiale di stato civile

Potete rivolgervi presso il Comune in cui avete celebrato il matrimonio in forma civile; avete celebrato il matrimonio in forma religiosa con effetti civili; è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da una persona di cittadinanza italiana e una persona di cittadinanza straniera); uno di voi coniugi è residente.

Condizioni : non dovete avere figlie o figli minori; figlie o figli maggiorenni portatori di handicap grave; figlie o figli economicamente non autosufficienti. Saranno considerati unicamente figlie o figli che avete in comune.

: non dovete avere figlie o figli minori; figlie o figli maggiorenni portatori di handicap grave; figlie o figli economicamente non autosufficienti. Saranno considerati unicamente figlie o figli che avete in comune. Trasferimenti patrimoniali : l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Se prevedete un obbligo di pagamento di una somma di denaro, ad esempio un assegno periodico, potete chiedere che questa decisione venga inserita all'interno dell'accordo stesso, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.

: l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Se prevedete un obbligo di pagamento di una somma di denaro, ad esempio un assegno periodico, potete chiedere che questa decisione venga inserita all'interno dell'accordo stesso, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio. Modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio: è possibile farlo contattando telefonicamente l'Ufficio matrimoni e unioni civili.

Come separarsi o divorziare davanti all'ufficiale di stato civile

In caso di separazione consensuale o divorzio davanti all'ufficiale di stato civile voi coniugi dovete:

Presentare la dichiarazione online: dovete inserire le informazioni richieste e allegare la documentazione richiesta durante la compilazione in base al vostro caso (es. copia del documento di riconoscimento del/della coniuge). L’accesso al modulo prevede l’autenticazione tramite SPID o CIE del/della dichiarante (la persona che materialmente lo compila). Il sistema riceve e protocolla la domanda e invia una ricevuta di corretto invio e una di avvenuta protocollazione (se l'invio avviene entro le 21.30-22 riceverai immediatamente il numero di protocollo assegnato alla tua richiesta altrimenti lo riceverai nella mattinata del giorno successivo);

dovete inserire le informazioni richieste e allegare la documentazione richiesta durante la compilazione in base al vostro caso (es. copia del documento di riconoscimento del/della coniuge). L’accesso al modulo prevede l’autenticazione tramite SPID o CIE del/della dichiarante (la persona che materialmente lo compila). Il sistema riceve e protocolla la domanda e invia una ricevuta di corretto invio e una di avvenuta protocollazione (se l'invio avviene entro le 21.30-22 riceverai immediatamente il numero di protocollo assegnato alla tua richiesta altrimenti lo riceverai nella mattinata del giorno successivo); Prenotare l'appuntamento: trascorsi tre giorni lavorativi dall’invio della dichiarazione online senza che siate stati/e contattati/e dagli uffici di stato civile, potete prenotare il vero e proprio appuntamento con l'ufficiale di stato civile utilizzando il link "Prenota l'appuntamento" indicato nella email che contiene la ricevuta di avvenuta protocollazione del modulo online. La persona che compila il modulo online deve essere la stessa che prenota l’appuntamento. Una volta prenotato l’appuntamento riceverete via email la conferma della data e del corretto esito della procedura.

Il coniuge che compila la dichiarazione online deve essere lo stesso che prenota l’appuntamento.

L'ufficio, a seguito della verifica della documentazione, si riserva la possibilità di contattarvi per approfondimenti e, se ci sono i presupposti, può anche annullare o posticipare l'appuntamento. Verrete avvisati tempestivamente di ogni modifica. Se non avete SPID o la possibilità di utilizzare gli strumenti informatici potete contattare l’ufficio al numero 0512193520 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10 e dalle 12 alle 13).

Il giorno stabilito vi presenterete davanti all'ufficiale di stato civile per firmare l'accordo di separazione o divorzio e, in quell'occasione, l’ufficiale deciderà con voi una data per un secondo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma del primo accordo). Nel giorno prestabilito vi dovrete ripresentare entrambi per confermare il primo accordo che avete firmato; la conferma farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. Se non vi presentate al secondo appuntamento non potrete confermare l'accordo e non saranno validi il divorzio o la separazione.

Come separarsi o divorziare con l'assistenza dell'avvocato/a

Per separarsi o divorziare potete ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato/a per parte. La procedura prevede di accompagnare l'accordo con:

Nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figlie o figli; in assenza di figlie o figli minori; in presenza di figlie o figli maggiorenni autosufficienti non portatori di handicap grave.

rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figlie o figli; in assenza di figlie o figli minori; in presenza di figlie o figli maggiorenni autosufficienti non portatori di handicap grave. Autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) nei seguenti in presenza di figlie o figli minori; di figlie o figli maggiorenni portatori di handicap grave; di figlie o figli maggiorenni non autosufficienti;

L’avvocato/a, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del giudice, dovrà trasmettere l'accordo e il Modello Istat SDSU entro 10 giorni al Comune dove è stata fatta la celebrazione del matrimonio in forma civile, la celebrazione del matrimonio in forma religiosa con effetti civili, o la trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da persone di cittadinanza italiana, o da persona di cittadinanza italiana e persona di cittadinanza non italiana)

Il Modello Istat SDSU è parte integrante della documentazione richiesta ed è importante compilarlo in modo corretto. L'avvocato/a dovrà inviare l'accordo all'Ufficio protocollo generale del Comune di Bologna via pec o consegnarlo presso gli sportelli o spedirlo via posta.

Quanto costa

Separarsi o divorziare in Comune ha un costo di 16 euro come diritto fisso. Potrete pagare con il bancomat direttamente in sede di secondo appuntamento.

Informazioni e documenti

Ulteriori informazioni e tutti i documenti necessari alle pratiche sono disponibili sul portale Iperbole del Comune di Bologna.