L'afa non risparmia Bologna, temperature "estreme" fino a mercoledì

Tre giorni di caldo estremo, poi a partire da giovedì le temperature caleranno lievemente. Domani sarà la prima di tre giornate difficili per l’afa che non risparmierà neppure Bologna e l'Emilia-Romagna, tanto che l’Arpae ha lanciato un’allerta gialla per "temperature estreme" per la giornata di lunedì 17, quando sono previste “massime superiori a 38 °C nelle zone di pianura” e “non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da sud-ovest dalla sera con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico romagnolo”, recita il bollettino dell'Agenzia regionale.

Un caldo anomalo confermato anche dalle previsioni di 3bmeteo.com, che indica per domani e martedì massime di 38° gradi e minime attorno ai 25°/26°, mentre l'ondata di calore maggiore è prevista per mercoledì con temperature fino a 41°.

Le previsioni di 3bmeteo a Bologna per i prossimi giorni

Lunedì 17 bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4717m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Martedì 18 bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4823m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Mercoledì 19 bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 41°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4551m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

A partire da giovedì fino a domenica è prevista una lieve tregua, con massime attorno ai 36° e minime sui 24°.