Burrasca estiva in arrivo: temporali, forte vento e temperature giù

“Su gran parte dell'Europa centro-settentrionale è in azione un ciclone di chiaro stampo autunnale, responsabile di pioggia, temperature anche sotto la media ma soprattutto di venti a tratti tempestosi con raffiche fino a 90-100km/h dalle Isole Britanniche a Francia, Germania, Olanda, Danimarca; vento forte anche sulla Spagna” - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - “la coda meridionale di questa perturbazione raggiungerà anche l'Italia rinnovando per l'ennesima volta temporali al Nord, ma sancendo anche il primo vero break temporalesco al Centrosud”.

Temporali

“Nello specifico già nelle prossime ore ci attendiamo nuovi forti temporali su parte del Nord e in particolare su Alpi, Prealpi e Triveneto” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “ma sarà nella giornata di venerdì che si entrerà nel vivo del peggioramento con rovesci e temporali più diffusi ancora al Nord, ma questa volta anche al Centro. Saranno possibili fenomeni localmente violenti con rischio grandine e violente raffiche di vento dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia ma questa volta anche tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio interno e Abruzzo. Tra venerdì sera e sabato mattina il fronte temporalesco 'spazzolerà' anche gran parte del Sud Italia anche in questo caso con rischio fenomeni localmente violenti e nubifragi”-

“Sabato ritroveremo marcata instabilità atmosferica al Centrosud peninsulare con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, specie su Appennino e lato Adriatico; coinvolta marginalmente anche la Sicilia, specie nordorientale mentre sulla Sardegna i fenomeni saranno scarsi o assenti ma con forte vento. Piogge e rovesci anche sul Nordest, mentre il tempo andrà migliorando sul Nordovest. Domenica generalmente più soleggiata, salvo ancora qualche rovescio sul basso versante tirrenico e nuovi temporali in arrivo sul Nordest”.

Temperature a picco e vento

“Il tutto sarà accompagnato dall'arrivo di aria molto più fresca di diretta estrazione artica che, pur attenuata, porterà ad un deciso calo delle temperature tra venerdì e sabato, anche di 8-10°C al Centrosud. I valori termici si porteranno così anche sotto le medie del periodo per il primo weekend di agosto, con clima frizzante nottetempo e all'alba, mentre le massime non dovrebbero superare quasi ovunque i 28-30°C. Da segnalare inoltre il vento, che soffierà anche forte di Maestrale in particolare al Sud, versante tirrenico, Sicilia e Sardegna, con raffiche talora superiori ai 70-80km/h nel weekend e rischio locali danni e/o disagi. I mari di conseguenza saranno molto mossi o agitati specie tra Corsica, Sardegna, Sicilia e in generale sul Tirreno.” - avverte Ferrara.

La ripresa

“Nei giorni a seguire, quindi la prossima settimana e fin verso il Ferragosto, l'estate tornerà sui propri binari con il ritorno dell'alta pressione subtropicale. Avremo così giornate largamente soleggiate ma soprattutto una ripresa del caldo, che potrebbe tornare molto intenso entro il 10-12 agosto, seguiranno aggiornamenti” - concludono da 3bmeteo.com

Allerta meteo nel bolognese per venerdì 4 agosto

Per venerdì 4 agosto diramato un bollettino di allerta meteo gialla dalla protezione civile dell'Emilia Romagna, che riguarda anche il territorio bolognese (vedi cartina in alto). Il documento spiega che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati più probabili sul settore occidentale della regione e sulle aree di pianura settentrionali. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sui rilievi centro orientali della regione". L'allerta ha validità dalla mezzanotte del 4 agosto alle 24 del 5 agosto.

Focus Bologna. Il meteo del primo weekend di agosto

A Bologna sabato 5 agosto cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3166m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest.

Domenica 6 agosto a Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3108m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.