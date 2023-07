Allerta meteo, ancora caldo da bollino rosso a Bologna

Temperature super hot anche oggi e domani a Bologna, come da previsioni. Per la giornata di mercoledì 12 luglio è prevista la persistenza di temperature massime elevate, che potranno raggiungere diffusamente valori di 38°C su tutte le aree di pianura ad esclusione delle aree litoranee dove avremo qualche grado in meno, come si legge nell'allerta di Arpa e Protezione civile.

Temperature elevate anche sulle aree collinari orientali. Dalle ore serali sono anche previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sulle aree appenniniche centro-orientali.

Per la giornata di giovedì 13 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali e Appennino centro-occidentale. Nella prima parte della giornata sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sulle aree appenniniche centro-orientali.

Il Comune di Bologna ricoda che il Progetto Prevenzione delle ondate di calore prevede anche un numero verde 800 562110 (attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17, il sabato e i prefestivi dalle 8.30 alle 13) rivolto a tutti i cittadini, e in particolare gli anziani in condizioni di fragilità, per ricevere informazioni e consigli per fronteggiare i periodi di caldo senza rischi per la salute.

I consigli dell’Ausl

In previsione delle ondate di calore si ricordano le precauzioni e le indicazioni in caso di difficoltà suggerite dall’Azienda Usl: