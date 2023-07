Allerta meteo: previsti temporali, anche notturni

Nuova allerta meteo per oggi e domani. La Protezione civile ha emanato un bollettino per temporali per la giornata del 4 luglio. Martedì sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili nelle ore notturne e fino al primo mattino sul settore centro-orientale e nelle ore serali sulle pianure del settore occidentale della regione. Non si escludono tuttavia temporali sparsi di breve durata anche nelle ore centrali della giornata più probabili lungo i rilievi.

Secondo 3bmeteo lo scenario della nuova settimana vedrà tempo incerto almeno nella prima parte, in quanto l'Emilia si troverà terra di mezzo tra l'anticiclone africano in rimonta al Sud e correnti atlantiche in scorrimento sul Nord Italia. Il sole non mancherà, ma neppure qualche rovescio o temporale tra pomeriggio e sera (con colpi di vento), almeno fino a giovedì (localmente anche forti e grandigeni, specie lungo il Po).

A seguire, tendenzialmente più stabile e caldo, in particolare dal 7 luglio con anticiclone africano in rinforzo, e con lui aumenteranno anche i valori massimi riportandosi di alcuni gradi sopra le medie del periodo.