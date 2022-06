Meteo, non è finita: nuova allerta per temporali

Nuova allerta meteo sul bolognese per temporali, dopo gli acquazzoni che ieri hanno interessato tutto il territorio metropolitano. La protezione civile ha infatti emanato un bollettino giallo per domani 9 giugno 2022 su tutta l'Emilia-Romagna centro orientale. In particolare, a partire dalle prime ore della giornata sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, più probabili sui settori di pianura centro orientale della Regione. Nel pomeriggio si prevede anche un aumento del moto ondoso e non si escludono pertanto localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina. Il fenomeno è dato in esaurimento nelle ore a seguire.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sulla base di quanto riporta dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo, un vortice di bassa pressione in movimento dal Mare del Nord verso la Scandinavia orchestrerà una perturbazione, che in transito sull’Europa centrale coinvolgerà anche le nostre regioni settentrionali.

Già nella serata di lunedì il fronte collegato ha raggiunto il Nord Italia a partire dall'arco alpino portando nuovi rovesci e temporali sparsi. Mercoledì e giovedì, dopo una prima parte di giornata ancora soleggiata, nuovi fenomeni (meno intensi rispetto alla prima ondata) si formeranno in Appennino coinvolgendo entro sera soprattutto l’Emilia e la Romagna occidentale. Ancora locali fenomeni giovedì in attesa di un fine settimana soleggiato e ancora caldo.