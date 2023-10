Meteo, le previsioni per la settimana

L’estate sembra destinata a finire, non solo sul calendario, ma anche per quanto riguarda il meteo. Già da oggi, domenica 15 ottobre, sono previsti rovesci e un sensibile calo delle temperature. L’inizio della prossima settimana, come dice Daniele Olivetti, meteorologo del sito 3bmeteo.com, sarà caratterizzato da “temperature massime in deciso calo con valori che rimarranno sotto i 21°C; condizioni spesso nuvolose ma con scarse precipitazioni sino al 18. Da mercoledì 18 transiteranno, via via, alcuni impulsi perturbati responsabili di piogge a più riprese”. Piogge più intense, quindi, dal prossimo mercoledì, con rovesci che si potrebbero protrarre fino al prossimo fine settimana.