Meteo: settimana tra pioggia, neve e temperature giù

“Anticicloni assenti e Mediterraneo preda delle perturbazioni atlantiche: così ci aspetta un'altra settimana con fasi di maltempo sull'Italia, che conferma un dicembre decisamente turbolento” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “mentre lunedì il Sud smaltirà i residui effetti del fronte freddo di domenica con locali piogge, tra martedì e mercoledì arriverà di gran carriera una nuova perturbazione. L'obiettivo principale sarà il Centrosud con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, specie sul lato tirrenico; neve inizialmente a quote basse sull'Appennino centrale, ma in successivo rialzo per venti di Scirocco e Libeccio più miti.

“Il Nord sarà ai margini con precipitazioni più deboli essenzialmente su parte del Nordovest, che tuttavia stante la presenza di aria molto fredda potranno assumere carattere nevoso anche in pianura” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “Deboli nevicate potranno interessare la pianura emiliana in particolare martedì, ma con fiocchi non esclusi anche su bassa pianura lombarda, basso Piemonte, entroterra savonese e genovese. Gli accumuli dovrebbero tuttavia essere scarsi o nulli, con qualche centimetro giusto sull'Appennino emiliano”

“Non sarà finita qui, in quanto tra giovedì e venerdì arriverà una nuova perturbazione” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com “ulteriori piogge e temporali che questa volta potrebbero coinvolgere maggiormente anche il Nord Italia: in questa fase neve inizialmente a quote molto basse al Nordovest ma in successivo rialzo, con rischio anche di gelicidio (pioggia che congela) in alcune valli tra entroterra savonese, basso Piemonte e Appennino piacentino-parmense. Altre preziose nevicate interesseranno nel frattempo le Alpi”

Dinamismo meteo fino a Natale

“Nei giorni a seguire potremmo assistere ad una tregua per la temporanea rimonta di un campo di alta pressione. Tuttavia potrebbe durare poco, in quanto in prossimità delle feste natalizie sarà possibile il ritorno di nuove perturbazioni con ulteriori piogge e nevicate. Si tratta di una tendenza ancora in fase di analisi e che necessiterà di ulteriori conferme; seguiranno aggiornamenti in merito.” - concludono da 3bmeteo.com

Meteo della settimana dal 12 al 16 dicembre, a Bologna attesa neve

Su Bologna oggi sarà un lunedì molto nuvoloso ma prevalentemente asciutto. Clima freddo, con temperature minime entro 2-3°C e massime prossime i 6°C. Peggiora martedì, clima freddo con cieli coperti e possibilità per deboli nevicate nel corso del mattino; accumuli al suolo molto ridotti. Mercoledì ancora molto nuvoloso ma asciutto. Probabili nuove piogge e temperature in lieve rialzo da giovedì.

Così la tendenza meteo sul capoluogo emiliano a cura del meteorologo di 3BMeteo, Daniele Olivetti.

Nel dettaglio, su Bologna domani - martedì 13 dicembre - cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 1°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 119m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

A Bologna dopodomani - mercoledì 14 dicembre - cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2066m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 15 dicembre a Bologna cielo molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2412m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Per venerdì 16 dicembre a Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio , sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2158m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.