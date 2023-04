Carne sintetica vietata? L'autodenuncia in Comune: "La produrremo, come ai tempi del proibizionismo"

"Noi animalisti diffonderemo la carne artificiale, anche se vietato. Faremo delle azioni di disobbedienza civile, "la produrremo, come ai tempi del proibizionismo". Lo ha detto Davide Celli, consigliere comunale dei Verdi e delegato del sindaco Matteo Lepore ai diritti e al benessere degli animali.

Celli, figlio del famoso entomologo ed etologo Giorgio, si autodenuncia in consiglio comunale contestando il disegno di legge che vieta di produre carne sintetica, con tanto di multe salatissime.

"In tutto il mondo stanno cercando di sperimentare il modo di produrre carne in vitro dentro a dei bioreattori, con effetti sull'ambiente molto molto inferiori - ha detto Celli - e ciò sarà possibile sia su scala industriale che usando bioreattori casalinghi: ciascuno di noi potrà prodursi la carne sintetica così come oggi si produce il pane, lo si potrà fare in casa. Questo nel mondo, da noi no. Perchè la carne sintetica è stata vietata con un ddl dell'attuale Governo, così facendo 28 miliardi di animali continueranno a soffrire e ad inquinare l'atmosfera e le falde".

"Dicono perchè fa male, ma anche fumare fa male e nessuno fino ad ora si è sognato di vietarlo. Bere alcol fa male- elenca Celli- ma nessuno fino ad ora lo ha vietato. Mangiare cibi troppo salati o troppo dolci fa male, eppure lo zucchero e il sale non mancano sulle nostre tavole. Anche la carne rossa fa venire il cancro, però questa la si può mangiare". Insomma sono "tutte scuse molto pretestuose, la verità è che si è voluto fare un regalo agli allevatori italiani", sostiene il verde. Dunque la carne sintetica "la diffonderemo e la produrremo, come ai tempi del proibizionismo - conclude Celli - quando le distillerie venivano nascoste sotto i pavimenti. Produrremo e mangeremo carne in vitro tutti i giorni per combattere questa nuova ondata di repressione alimentare che continua a favorire chi vuole mangiare come un cavernicolo".