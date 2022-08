Elezioni, Schlein: "Noi nostalgici del lavoro non della leva obbligatoria"

"La destra è nostalgica delle cose sbagliate, tipo la leva obbligatoria per disciplinare i giovani. Noi lo siamo del lavoro ben retribuito e non precario. Rimettiamo nelle loro mani il futuro, non il fucile".

Lo ha detto la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e candidata, indipendente nelle liste PD, alle elezioni del 25 settembre, Elly Schlein, a La7, ospite de “La corsa al voto”.

Schlein risponde quindi al leader della Lega; Matteo Salvini, che ha proposto di reintrodurre il servizio militare obbligatorio.

La leva obbligatoria fu sospesa dal 2005 con la "legge Martino", dal nome del ministro della difesa dell'allora Governo Berlusconi, Antonio Martino, anche se l'impegno ad abolirla ha riguardato anche i governi D'Alema e Amato.

Conte: "In Polonia si sono mossi in questa direzione"

Sulla stessa linea di Schlein, l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: "Occhio ragazzi, Salvini ha trovato il modo per risolvere i problemi dei giovani: tutti a fare il militare. Il progetto formativo della destra prevede maggiore confidenza con le armi. Gli amici di Salvini e Meloni in Polonia si sono mossi in questa direzione”, ha detto in un video.

(Elly Schlein Foto Facebook)