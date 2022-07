Governance poll, il gradimento dei politici: come si piazzano Lepore e Bonaccini

Buoni i piazzamenti del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nel Governance Poll 2022, il sondaggio realizzato per il Sole 24 Ore su un campione di cittadini nei comuni italiani.

La graduatoria dei sindaci, vede il consenso al primo cittadino di Bologna al 59,5%, con un rialzo del 3,5%. A guidare la classifica, Luigi Brugnaro, sindaco di centrodestra di Venezia al 65%, in fondo alla lista Luigi De Mossi, sindaco di centrodestra di Siena, con il 44%.

Terzo posto per Stefano Bonaccini, che perde il secondo, occupato oggi dal presidente leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: il presidente dell'Emilia-Romagna guadagna il 5% rispetto all'ultima rilevazione.

Guida la classifica il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia, in fondo c'è il molisano di centrodestra Donato Toma: "Fedriga è indicato da molti come un possibile futuro leader della Lega e, nel frattempo è diventato anche il presidente della Conferenza delle Regioni - si legge sul Il Sole 24 Ore - così come Bonaccini, da alcuni ritenuto se non il futuro segretario del PD, una ottima personalità da tenere in considerazione per i prossimi governi, o Toti che addirittura somma due funzioni, quello del presidente della Liguria e quella del segretario del partito nazionale Italia al Centro".

I sindaci emiliano-romagnoli

Secondo Governance Pool tutti i sindaci dell’Emilia Romagna restano sopra il 50% Michele De Pascale sindaco di Ravenna (59,5% al giorno delle elezioni) oggi 52%; Alan Fabbri sindaco di Ferrara (56,7%) oggi 57%; Gian Luca Zattini sindaco di Forlì (53,1%) oggi 54,5%; Metteo Lepore sindaco di Bologna (61,9%) oggi 59,5%; Luca Vecchi sindaco di Reggio Emilia (63,3%), oggi 56%; Gian Carlo Muzzarelli sindaco di Modena (53,4%) oggi 55%.