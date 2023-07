Isabella Conti è diventata mamma: "Io e Lorenzo siamo rinati con Arturo"

"È arrivato Arturo. All’alba di una giornata di luglio, piena di sole. È arrivato, facendo in modo che la sua vita mi passasse attraverso. È arrivato e in quell’istante io e Lorenzo siamo rinati come genitori. Trasformati. È nato il nostro bimbo, per noi ogni cosa ha un senso e un nuovo posto nel mondo".

Così l'emozionante dedica della sindaca di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti, per la nascita del suo primogenito, Arturo. Le dolci parole della neo mamma sono state affidate ai social e hanno incassato un fiume di messaggi di felicitazioni.

La svolta politica

Mentre Conti si gode l'arrivo del suo bimbo, anche sul piano politico vive una nuova stagione. All'inizio dell'anno infatti la sindaca aveva ripreso la tessera del Pd dicendosi pronta a collaborare con "idee, passione coraggio" con il partitone che aveva abbandonato nel 2019 per salire sul carro di Italia Viva. L'addio ai dem era arrivato dopo lo stop alla cosiddetta "colata di Idice", confessando di essersi sentita "terribilmente sola". Quindi il passaggio al partito di Matteo Renzi, che ha salutato dopo circa tre anni, per fare ritorno tra le fila democratiche.