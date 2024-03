Elezioni Castel Maggiore. Negri scende in campo: "Priorità: sicurezza e trasporti” | VIDEO

Il centrodestra unito lancia la candidatura di Umberto Negri per il comune di Castel Maggiore. “Non amo parlare, sono un uomo concreto che porta fatti e competenza” e così che il chimico apre il suo intervento in aula piena di sostenitori. Sfiderà il candidato di centrosinistra, già assessore, Paolo Gurgone.

I punti centrali della sua campagna elettorale sono “sicurezza e trasporto pubblico”. L’aspirante primo cittadino si schiera con le forze dell’ordine per i fatti delle manifestazioni di ieri: "Piena solidarietà agli agenti, trattati in modo indegno, il mio primo intento sarà l'aumento delle unità di polizia".

Per quanto riguarda la mobilità propone un potenziamento dei trasporti pubblici, specialmente le connessioni con Bologna e Trebbo. "Intendo estendere la tratta del 98 a Trebbo di Reno e - aggiunge il candidato - voglio che anche a Castel Maggiore arrivi il biglietto urbano" conclude.

Al suo fianco vari esponenti locali di Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia che han motivato l'appoggio a Negri. "Il suo è un nome stimato da tutto il paese, qui fa politica, volontariato e attività parrocchiale, noi siamo certi che farà un grande lavoro" ha dichiarato Diego Bacilleri, delegato provinciale di Fdi.

"Negri ricco di valori, non abbiamo sempre scelto il candidato migliore ma questa volta siamo convinti", ha detto Cristiano Di Martino, segretario provinciale di Lega Bologna. Infine le parole di stima anche da Morris Battistini, vice segretario provinciale di Forza Italia Bologna: "Nessun tentennamento quando la coalizione ci ha proposto il nome di Umberto Negri, persona brava e competente".