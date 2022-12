Primarie PD, Bonaccini apre il canale dedicato: i sondaggi che lo danno vincente

Un canale per partecipare alla campagna per la segreteria PD del presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ha sciolto le riserve il 20 novembre scorso a Campogalliano dove ha iniziato la sua carriera politica.

E' tracciata quindi la strada verso le primarie che si terranno il 19 febbraio e che porteranno al Congresso per la nomina della nuova guida del partito, dopo il deludente risultato alle elezioni del 25 settembre e la decisione dell'attuale segretario, Enrico Letta, di non ricandidarsi.

Tramite il nuovo canale, oggi annunciato sui social, si potrà contattare Bonaccini aprire un comitato, unirsi ai volontari e fare proposte.

Intanto nei giorni scorsi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha proposto di cambiare il nome: da Partito democratico a Partito democratico del lavoro

? INSIEME PER IL FUTURO DEL PD ?

Abbiamo deciso di aprire un nuovo canale ufficiale col quale è possibile contattarmi e partecipare alla campagna per la mia candidatura a segretario del Pd. Qui il link per partecipare ?? https://t.co/CUi1v0tUal pic.twitter.com/VKEpAYT2ri