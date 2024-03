Endometriosi, l'XI marcia parte da Bologna: ai Giardini anche un ambulatorio mobile

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il simbolo della lotta all'endometriosi è un fiocco giallo e campeggerà, in occasione del mese della consapevolezza sull’endometriosi, della Worldwide Endomarch, il più grande evento promosso per sensibilizzare sulla patologia e per rivendicare maggiori diritti e tutele per le persone che ne soffrono, una donna su 10.

L’appuntamento è in programma per sabato 23 marzo ai Giardini Margherita: una giornata all’insegna della consapevolezza sulla patologia.

La XI edizione della camminata pacifica è organizzata da A.L.I.C.E. Odv - Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi – grazie al sostegno di Gedeon Richter Italia.

L’Associazione, in qualità di Team Italy dell’organizzazione americana Worldwide Endomarch, ha deciso di portare l’evento in giro per l’Italia, partendo da Bologna. “Dopo 10 anni a Roma, abbiamo deciso di promuovere una marcia itinerante: ogni anno sarà una città diversa ad accogliere la più grande iniziativa di partecipazione attiva organizzata in Italia. – dichiara Francesca Fasolino, Presidente di A.L.I.C.E. Odv - Per la prima tappa abbiamo individuato Bologna perché rappresenta uno snodo centrale per i trasporti: vogliamo offrire l’opportunità a più persone di partecipare attivamente alla marcia. Inoltre, la Regione Emilia-Romagna, già da anni, ha predisposto un modello di presa in carico delle pazienti con endometriosi che rappresenta certamente una best practice, cui siamo convinte altre realtà regionali possono e devono ispirarsi”.

La marcia per la consapevolezza sull’endometriosi, omologata FiASP e patrocinata da Comune di Bologna, Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, Federazione Italiana Pugilato - FPI e Federazione Italiana Atletica Leggera - FIDAL, è realizzata in collaborazione dell’associazione Arianne, della Polisportiva Circolo Dozza, VolaBo e Pubblica Assistenza Città di Bologna e grazie al contributo di Gedeon Richter Italia.

"In Gedeon Richter Italia, la lotta all'endometriosi e il sostegno alla salute femminile sono al centro della nostra missione" - spiega Maria Giovanna Labbate, Amministratrice Delegata di Gedeon Richter Italia. "Per questo abbiamo rinnovato anche nel 2024 l’impegno al fianco di A.L.I.C.E. Odv che attraverso Endomarch anno dopo anno contribuisce a tenere viva l'attenzione su questa patologia che ancora viene diagnosticata con grave ritardo: risulta fondamentale l’azione di sensibilizzazione volta a creare consapevolezza, per favorire la prevenzione e garantire maggiori tutele a tutte le donne che ne sono colpite”.

L'endometriosi

E' una patologia benigna, cronica e ricorrente, caratterizzata dalla presenza e dalla proliferazione di tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina. Il sintomo più frequente è il dolore pelvico durante il ciclo mestruale a cui può associarsi l’infertilità nel 25-50% dei casi. Come si diagnostica? Oltre all’anamnesi e alla sintomatologia della paziente, l’esame standard è rappresentato dall’ecografia transvaginale, purché questa sia eseguita da personale medico con specifica formazione.

La Marcia e il Villaggio della Consapevolezza

Alle ore 12.00, in Piazzale Jacchia, si terrà la partenza della marcia non competitiva che vedrà centinaia di pazienti, accompagnati da familiari ed amici, medici e associazioni di volontariato sfilare per le vie di Bologna, in contemporanea con oltre 60 Paesi del mondo.

Sempre in Piazzale Jacchia alle ore 10.00 inaugurerà il Villaggio della Consapevolezza realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bologna, l’AUSL di Bologna e il Policlinico Sant’Orsola Malpighi, dove sarà allestito un ambulatorio mobile per consulenze gratuite promosse dai ginecologici specializzati. Tantissime le attività di promozione alla salute e al benessere previste, con sessioni di mindfulness e uno spazio di intrattenimento anche per i più piccoli. Inoltre presso gli stand di Alice si potranno richiedere consulenze gratuite interdisciplinari da parte di nutrizionisti e psicoterapeuti.

Il ricavato dell’evento andrà a sostenere un importante progetto di formazione di giovani ecografisti, avviato in collaborazione con il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, che si propone di fornire gli strumenti e le conoscenze teoriche, tecniche e pratiche per l’individuazione delle localizzazioni e dell’estensione dell’endometriosi.

“Sarà una giornata all’insegna dell’informazione con cui vogliamo rompere il muro di silenzio e di indifferenza che avvolge la nostra malattia.”– spiega Giovanna Tripoli, vicepresidente di A.L.I.C.E. Odv – “Da Bologna vogliamo far partire un coro di voci, che resti vivo nei prossimi 12 mesi, perché di endometriosi bisogna parlarne sempre e non solo a marzo. Non si può più ignorare l'esistenza né della patologia, né delle persone che ne sono affette. Per questo, speriamo che anche i rappresentanti istituzionali possano scendere al nostro fianco, contribuendo così alla nostra battaglia di conoscenza e sensibilizzazione”.

Programma

- Sabato 23 marzo 2024

Ore 10.00 inaugurazione “Villaggio della Consapevolezza” in Piazzale Jacchia

Ore 11.30 ritrovo XI marcia mondiale per la consapevolezza sull’endometriosi

Ore 12.00 partenza della camminata che si svolgerà all’interno dei Giardini Margherita con arrivo in Piazzale Jacchia

Ore 14.00 sessioni di Mindfulness al “Villaggio della Consapevolezza” a cura delle dott.ssa Nicoletta Carai e Alessandra Bruziches.

Il Villaggio della Consapevolezza sarà animato dalla cantante Elettra Benedetto, donna affetta da endometriosi, che ha fatto della musica uno strumento per raccontare la sua storia e le sue emozioni.

Gedeon Richter Italia è la filiale italiana di Gedeon Richter, società farmaceutica multinazionale con sede in Ungheria, che conta prodotti distribuiti in oltre 100 Paesi del mondo e 13.000 dipendenti a livello globale.

Dalla fondazione l’azienda è sempre stata al fianco dei clinici per la salute delle donne, con un portfolio completo di farmaci e prodotti innovativi per tutelare salute e benessere in ogni fase della loro vita, dalla contraccezione ai prodotti per il trattamento dell’endometriosi, dei fibromi uterini, dell’infertilità, dell’osteoporosi, dei disturbi del basso tratto genitale, fino alla linea dedicata alla menopausa.