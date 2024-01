Cos'è la depressione e come batterla. Intervista al Prof. Menchetti: "Stop allo stigma"

Domani sarà il cosiddetto "Blue Monday," una data spesso identificata come il giorno più deprimente dell'anno. Ogni terzo lunedì di gennaio, in concomitanza di fattori come il clima invernale, le vacanze natalizie ormai concluse, le ore di luce che scarseggiano, e via discorrendo, siamo un po' tutti tendenzialmente più tristi. Al di là dell'aneddoto, la depressione e le problematiche varie collegate alla salute mentale sono faccenda assai seria.

Per comprendere meglio le cause, gli effetti e le cure della depressione e, abbiamo intervistato il dottor Mario Menchetti, psichiatra e docente all'Alma Mater che ci ha dipinto un quadro completo della patologia.

L'esperto nella sua intervista video a Bologna Today ha dato anche indicazioni per coloro che non sono affette da depressione ma che conoscono qualcuno che sta attualmente affrontando una battaglia di questo tipo, per capire come sostenerli e relazionarsi loro in modo adeguato. Si è discusso infine sull'abbattimento degli stigmi e degli stereotipi sulla depressione e le persone depresse.