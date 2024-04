Il Sant'Orsola si rifà il look: inaugurato il nuovo Polo chirurgico | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il Policlinico Sant’Orsola ha inaugurato un nuovo Polo chirurgico: 150 nuovi posti letto e due intere ali del padiglione 5 totalmente riqualificate. Gli interventi, costati oltre 16 milioni di euro, riguardano un’area complessiva di 5.500 metri quadrati e prevedono miglioramenti strutturali in chiave antisismica e di efficientamento energetico.

Iniziati nel 2021, i lavori sono proseguiti per i tre anni consecutivi ininterrotti, nonostante i problemi derivanti dall’emergenza Covid, dalla crisi dell’approvvigionamento delle materie prime e dall’inflazione che ha fatto lievitare i costi dei materiali in maniera significativa. “Restituiamo ai lavoratori e ai cittadini, in soli tre anni, uno dei complessi edilizi più articolati del nostro ospedale. Gli operatori trovano un ambiente di lavoro migliore e più sicuro, i pazienti e i loro cari un luogo di cura più confortevole – ha detto la direttrice generale Chiara Gibertoni –. Avviare questi lavori è stata una scelta difficile in un momento complesso, quello della pandemia. Ma l’obiettivo, perfettamente raggiunto, era quello di accelerare in questo ammodernamento, avvicinando alcuni percorsi strategici e ospitarli insieme ad altre funzioni specialistiche e all’emergenza. La rivoluzione del Sant’Orsola si caratterizza per un vero e proprio effetto domino: con questa inaugurazione liberiamo spazi al padiglione 2, che ospiterà presto l’attività chirurgica di bassa e media complessità ma soprattutto raggrupperà le funzioni dedicate al paziente fragile e cronico, per rafforzare la continuità della relazione dell’assistenza dal ricovero al domicilio: una prospettiva centrale per questo ospedale”.

Presenti all’inaugurazione del Polo anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, l’assessore comunale alla Sanità Luca Rizzo Nervo e il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari.