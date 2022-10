Giornata Mondiale della Vista: screening gratuito a Bologna

Il secondo giovedì di ottobre, da diciotto anni, in tutto il mondo si celebra la Giornata della Vista, una ricorrenza istituita per richiamare l’attenzione di istituzioni, cittadinanza, autorità politiche e amministrative sull’importanza della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita. La Giornata è promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) con la collaborazione e il coordinamento, sulle principali piazze d’Italia, delle Sezioni Territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e quest’anno si intitola: “Due porte aperte sul mondo” con il chiaro riferimento agli occhi, attraverso i quali possiamo ricevere più dell’80% delle informazioni che ci giungono dall’ambiente circostante.

A Bologna, giovedì 13 ottobre dalle ore 9.30 l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione Territoriale di Bologna in collaborazione con il Quartiere Santo Stefano, l’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” e la Roc Social Street promuove e organizza un momento informativo e di screening gratuito per promuovere la prevenzione della cecità, che si terrà presso la Sala Prof. Marco Biagi del Quartiere Santo Stefano, Via Santo Stefano n. 119, con il seguente programma:

Alle ore 9:45 “Le malattie della retina nella persona adulta” a cura del Dott. Antonio Ciardella; alle ore 10:00 “Malattie della vista in età pediatrica” a cura di Dott. Manlio Nicoletti e Dott.ssa Francesca Quagliano; alle ore 10:15 “Riabilitazione visiva nella persona ipovedente” a cura del Dott. Federico Bartolomei. Seguirà uno spazio per le domande dei presenti. Inoltre, dalle ore 10:00 alle ore16:00 nel Giardino del Baraccano, adiacente alla Sala Prof. Marco Biagi, si terrà lo screening gratuito delle patologie oftalmiche. Le visite si terranno a bordo dell’Unità Mobile Oftalmica messa a disposizione dalla IAPB Italia.

Le patologie della vista, complessivamente, riguardano oltre 3 milioni di italiani e 400 milioni di persone nel mondo. La buona notizia è che quasi tutte le malattie dell’occhio possono essere gestite se individuate in tempo. L’informazione e la prevenzione sono un approccio vincente per il contrasto alle malattie della retina e del nervo ottico e conservare la vista per tutta la vita.

Tutte le informazioni a questo link: https://www.iapb.it/gmv2022/