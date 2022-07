Alunni con disabilità, all'Emilia-Romagna 6 milioni di euro per assisterli

Per la prima volta "sono stati assegnati direttamente tra i Comuni i 100 milioni di euro previsti dal Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità". Ad annunciarlo è l'Anci dell'Emilia-Romagna, precisando che "per i 312 Comuni del nostro territorio si tratta di circa 6,6 milioni". Nel dettaglio, la quota in favore dei Comuni "è ripartita in proporzione al numero degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali iscritti all'anno scolastico 2021-2022 nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in base ai dati forniti dal ministero dell'Istruzione e secondo gli importi indicati in allegato al decreto firmato dai ministri Luciana Lamorgese (Interno), Erika Stefani (Disabilità), Patrizio Bianchi (Istruzione) e Daniele Franco (Economia)".

Ovviamente soddisfatto il presidente dell'Associazione dei Comuni emiliano-Romagnola, il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, secondo cui "quello ottenuto dall'Anci è un risultato importante, dato che l'associazione da tempo sosteneva la necessità di prevedere risorse a livello centrale per contribuire, almeno in parte, a sostenere i Comuni che erogano il servizio".

(Dire)