Riapertura iscrizioni ai nidi d'infanzia di Bologna: ancora posti disponibili

In alcuni nidi d’infanzia comunali a gestione diretta e indiretta e in alcuni spazi bambini comunali, grazie anche all’apertura del nuovo nido Tempesta e agli aumenti dell’offerta realizzati per l’anno educativo in corso, al momento risultano dei posti disponibili: 54 nei nidi d’infanzia e 24 negli spazi bambini.

Si tratta di posti finora non assegnati perché non richiesti da quelle famiglie che avevano già presentato domanda di iscrizione e che si trovavano in lista d'attesa ma che non avevano accettato i nidi proposti.

Per questo motivo, da mercoledì 31 gennaio alle ore 24 di lunedì 12 febbraio 2024 - fa sapere il Comune felsineo- sono riaperti i termini di presentazione per le iscrizioni a questi servizi educativi. Possono presentare domanda di iscrizione genitori di bambine e bambini nati dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Il nuovo bando è rivolto a chi fino a oggi non ha presentato domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2023/2024 e a chi non risulti ancora iscritto, per l’anno educativo in corso, a un nido comunale con accesso da graduatoria o a un servizio educativo 0-3 convenzionato.

Si può presentare domanda solo per i nidi nei quali risultano posti disponibili: non saranno accolte domande per le strutture non riportate nell’elenco.

La domanda di iscrizione va presentata solo online sul portale Scuole Online del Comune di Bologna: https://scuola.comune.bologna.it/portaleSISM2/

La graduatoria sarà pubblicata entro la prima metà del mese di marzo 2024: subito dopo inizierà l’inserimento delle bambine e dei bambini ammessi.

Anche se il regolamento comunale dei nidi d’infanzia prevede che gli inserimenti a copertura dei posti disponibili si debbano effettuare, di norma, entro la fine di febbraio, in accordo con il Coordinamento Pedagogico si è valutata la possibilità di effettuare, in via eccezionale, gli inserimenti fino alla fine del mese di marzo. Si tratta di una decisione che consentirà comunque una frequenza significativa del nido per il resto dell’anno educativo e, per i bambini e le bambine nati nell’anno 2022, la possibilità di proseguire il percorso nel prossimo anno educativo 2024/25.

“Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale nel cogliere tutte le opportunità per aprire nuovi posti nido anche durante anno educativo in corso - dichiara l’assessore alla Scuola Daniele Ara - . Impegno che continua con la costruzione di nuove strutture e con una relazione efficace all'interno del sistema integrato nell'ambito del quale, da gennaio, abbiamo messo in campo altri 41 posti di PGE e nidi convenzionati rivolti a tutti i bambini e le bambine residenti (partendo da quelli in lista d'attesa) che si aggiungono ai posti disponibili nel nuovo bando.”