SuperEnalotto, la fortuna bacia Pianoro: vinti 18mila euro

La fortuna torna a far tappa in Emilia Romagna con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 1 agosto è stato centrato un "5" da 18.469,61 euro, a Pianoro, in provincia di Bologna. La schedina vincente è stata convalidata presso l'Edicola Montaguti di piazza Garibaldi 2.

Il Jackpot, intanto, continua a salire e per il concorso di martedì mette in palio 21,6 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna, riferisce Agipronews, il premio di prima categoria più recente risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.