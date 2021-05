Bologna: i 10 posti più gettonati dove fare aperitivo all'aperto

​Con le belle giornate e le nuove disposizioni anti Covid che permettono di uscire a Bologna e dintorni è possibile fare un aperitivo all'aperto in numerosi locali, che hanno a disposizione spazi al'aperto o dehors. La scelta è vasta, basta solo scegliere se andare in centro storico, rimanere tra le mura o spostarsi verso i colli. Ecco la nostra mini guida...

Serre dei Giardini Margherita

In via Castiglione 134 a Bologna è possibile sedersi e fare aperitivo nelle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo molto particolare, immerso in un grande parco verde alle porte dela città, con molte proposte alternative. Un locale dove godere della frescura estiva.

Lab 16

In pieno centro storico, in via Zamboni 16/D c'è Lab 16: un locale molto ampio grazie al quale è possibile sedersi all'aperto in una caratteristica piazzetta bolognese, a due passi dalle Due Torri.

Bar Miky e Max

Con un piccolo dehors esterno, in via Orfeo 24, lo storico bar Miky e Max propone aperitivi in tipico stile bolognese. Collocato in una piccola via a pochi passi dal centro, questo locale è molto frequentato dai residenti.

Marsalino

Il via Marsala è possibile fare aperitivo in una ex latterua dal tono informale, che oggi si chiama Marsalino. Un piccolo locale con spazio esterno dove sedersi, bere mangianbdo qualcosa, ammirando anche uno dei portici più anitichi della città.

Fienile Fluò

In via di Paderno 9 troviamo Fienile Fluò, un agriturismo raffinato e accogliente che propone anche aperitivi all'aperto. Siamo sulla prima collina bolognese, un luogo unico, da ammirare soprattutto al tramonto.

Cà Shin

In via Cavioni 1 troviamo Cà Shin: un luogo unico nel suo genere, dove fare aperitivo all'aperto. Uno spazio polifunzionale orientato all'ecosestinibilità.

Bar La Linea

Per chi ama il centro storico è sicuramente d'obbligo un aperitivo al bar La Linea in Piazza Re Enzo. Con tavolini all'esterno, a due passi da piazza Maggiore, questo locale è frequentato molto da turisti e residenti.

Mercato delle Erbe

In via Ugo Bassi c'è lo storico Mercato delle Erbe, e i vari locali all'interno offrono la possibilità di fare aperitivo all'aperto grazie a tavolini e ombrelloni posizionati in una piccola via laterale, senza passaggio di auto e moto.

Caffè Zamboni

In via Zamboni 6 aperitivi e buffet sono a disposizione di chi ama il centro e vuole fermarsi sotto le Torri.