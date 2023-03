Cesare Cremonini: "A San Luca per ringraziare, la Madonna una di noi"

Cesare Cremonini, dopo il suo viaggio negli Stati Uniti, in Alaska e al Circolo Polare Artico, da dove ha documentato la meraviglia dell’aurora boreale, è tornato in città e, da buon bolognese, è salito a San Luca.

"Sono andato a San Luca per ringraziare per il viaggio - ha scritto su Instagram - siccome c’ero stato il giorno prima di partire. La Madonna di San Luca è una di noi, riesce a parlare al cuore, chiunque tu sia. Io vengo qui a piedi ogni volta in cui comincio o finisco qualcosa. Così appena tornato sono salito sopra il tetto della basilica per guardare i colli bolognesi".