Classifica Forbes 2023, Isabella Seragnoli tra le donne più ricche

Sono 16 le donne italiane nella classifica delle imprenditrici di maggior successo. Tra queste c'è, ancora una volta, la bolognese Isabella Seragnoli, con un patrimoni di circa 3 miliardi di dollari si colloca al 5° posto tra le italiane più ricche, secondo lo studio City Index nell'International Women's Day Study, reso noto dalla rivista amercana Forbes,

Nel 2015, Seragnoli ricevette anche la Laurea ad honorem in Economia e Politiche Economiche, con curriculum in Health, Economics and Management. .

Secondo la graduatoria, l'Italia è preceduta da Stati Uniti, Cina e Germania, quando a miliardarie. La più ricca del mondo è la francese Françoise Bettencourt Meyers, ereditiera del gruppo L’Oreal.

Chi è Isabella Seragnoli

Nata a Bologna, dopo la maturità classica inizia il suo lavoro nelle imprese di famiglia, poi si laurea in Economia all'Alma Mater e in Dietistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Chieti.

Dal 2002 è azionista unica del Gruppo industriale Coesia che riunisce aziende produttrici di macchine automatiche per il packaging e sistemi di controllo, come la GD.

Non solo imprenditrice, ma anche impegnata in progetti filantropici, ha finanziato la costruzione dell’Istituto di Ematologia e Oncologia Medica del Policlinico Sant’Orsola, ha sostenuto la realizzazione dei reparti di Oncologia ed Ematologia Pediatrica del Policlinico, nonchè l’Hospice di Bentivoglio per malati non guaribili.

Nel 2003 è nata la Fondazione Isabella Seràgnoli, ed è stato avviato anche un Hospice presso l’Ospedale Bellaria.

Dieci anni dopo arriva la Fondazione MAST, con sede in via Speranza, che favorisce progetti di identità e creatività allo scopo di sviluppare nuove idee e di creare nuove connessioni.

L'Università di Bologna l'ha insignita della Laura honoris causa in Economia e Politica economica, mentre il Comune di Bologna le ha assegnato l'Archiginnasio d'oro, il maggiore riconoscimento alle personalità del mondo della cultura e della scienza. Il riconoscimento viene assegnato con delibera di consiglio.

La classifica delle donne più ricche d'Italia

Massimiliana Landini Aleotti - Fiesole (FI) $6.57 - Azienda farmaceutica Menarini

Miuccia Prada Milan $5.24

Alessandra Garavoglia (Campari) Milan $3.44

Giuliana Benetton Treviso $3.19

Isabella Seràgnoli Bologna $3.18

Susan Carol Holland (Amplifon) Milan $2.81

Marina Prada Milan $2.25

Maria Franca Fissolo Monaco (vedova Ferrero) $1.97

Lina Tombolato (vedova Doris - Mediolanum) $1.71

Sabrina Benetton Treviso $1.63

Giuliana Caprotti (Esselunga) Milan $1.49

Marina Caprotti (Esselunga) Milan $1.49

Barbara Benetton Campodoro $1.46

Simona Giorgetta (Mapei) Milan $1.27

Veronica Squinzi (Mapei) Milan $1.19

Stefania Triva (Copan - tamponi covid) Brescia $1.17