Al via il contest 'Micio Today': ecco i gatti dei nostri lettori in sfida, vota il tuo preferito !

E’ partito ufficialmente il contest 'Mao, la mascotte felina di Bologna Today 2020’ per eleggere la mascotte ufficiale della nostra testata!

Come funziona il concorso?

Sfoglia la gallery online sul sito www.BolognaToday.it a partire da lunedì 26 ottobre, dove sono contenute tutte le foto. Con un click sull'immagine preferita voterai il gatto che più ami! Effettuata la prima preferenza, comparirà la sfida successiva, e così via.

Le votazioni saranno aperte fino alle ore 23:59 del 2 novembre 2020

Quando sarà procalamto il vincitore?

Lunedì 2 novembre 2020 sarà decretato il vincitore che diventerà la nostra "mascotte": la foto che avrà ottenuto più 'click' sarà infatti pubblicata sui nostri canali social e diventerà l'immagine di copertina della pagina Facebook di BoToday per una settimana!

E adesso? Non resta che votare!!!

Importante: Ringraziamo ogni singolo lettore che ha inviato le foto del suo gatto e ci scusiamo per non averle pubblicate tutte. Molte però, erano in risoluzione bassa mentre altre non rispettavano i parametri stabiliti dal contest (orario, più gatti in una sola foto, ecc).