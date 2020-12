La Pasticceria Fratelli Asta dona panettoni e giochi alla Pediatria del Maggiore: "Fare beneficenza fa bene al cuore"

Panettoni al cioccolato, al pistacchio, tradizionali, pandori, biscotti e ogni genere di leccornia natalizia oltre a numerosi giochi sono stati donati dalla Pasticceria Fratelli Asta al reparto Pediatria dell'ospedale Maggiore. Un grande gesto di solidarietà verso i bambini che hanno trascorso il Natale in ospedale.

"Credevamo di non riuscire a consegnare anche i panettoni - raccontano a BolognaToday i titolari della Pasticceria - ma poi abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie previste in questo caso, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. Abbiamo consegnato una ventina di panettoni, pandori, dolci e una cinquantina di giocattoli per bambini e bambine, con il solo intento di regalare un sorriso".

E ancora: "Ci hanno ringraziato tutti ma in realtà siamo noi che ringraziamo, perchè ci hanno permesso di fare qualcosa per chi in questo difficile momento deve stare in reparto e ci riferiamo, oltre ai sanitari, sia ai bambini che ai loro genitori. La preparazione di tutto il materiale così come la consegna è avvenuta secondo le regole previste, e siamo veramente felici di aver contribuito a rendere questo Natale un pò più dolce per i piccoli della Pediatria".

La Pasticceria dei Fratelli Asta non è certo nuova a simili azioni: lo scorso aprile ha donato confezioni di lievito madre ai residenti del quartiere, regalato zeppole all'Ospedale Maggiore nel giorno della Festa del Papà, oltre a bomboloni e ciambelle in giornate che non avevano alcuna ricorrenza.

"E' il nostro modo di ringraziare chi è sempre in prima linea e si preoccupa della salute dei cittadini, e per Natale abbiamo pensato ai bambini - concludono i titolari della Pasticceria - Fare beneficenza fa sempre bene al cuore".