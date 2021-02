Ricette di primavera: fave e cicoria, il piatto semplice e gustoso

Come per tutti i legumi, il bello arriva alla fine, ovvero, è necessario avere un po' di pazienza: sono da mettere in ammollo diverse ore prima e anche la cottura è abbastanza lunga, ma fave e cicoria, piatto della tradizione pugliese, merita l'attesa. Si può risparmiare tempo acquistando le fave fresche.

E' uno dei piatti primaverili più gustosi e totalmente a base vegetale, iniziamo la preparazione.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

3 ore circa

Ingredienti

mezzo chilo di fave secche (o 700 gr di fave fresche)

mezzo chilo di cicoria

sale e olio

alloro

Procedimento

Sciacquare le face messe in ammollo e mettere in una pentola di acqua con qualche foglia di alloro per almeno due ore

Pulire la cicoria e sbollentare in acqua salata per un quarto d'ora

Rimuovere la schiuma che si forma sulla superficie dell'acqua di cottura delle fave

Una volta cotte, frullare le fave aggiungendo poco olio o un po' di acqua di cottura

Salare e servire insieme alla cicoria, condendo con olio crudo.