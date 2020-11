Guida Michelin 2021: ancora 5 i ristoranti stellati del bolognese

E' uscita la nuova Guida Michelin, con tutti i nomi dei ristoranti stellati italiani. Una lunga lista selezionata con cura, seguendo determinati parametri, che vede conferme e new entry in tutta Italia.

In particolare nel bolognese si riconfermano, con una stella, "I Portici" in via Indipendenza a Bologna, "Iacobucci" in via Ronco a Castel Maggiore, il "Marconi" in via Porrettana a Sasso Marconi e la "Trattoria da Amerigo" in via Marconi a Savigno. E' ancora il "San Domenico" in via Sacchi a Imola a portare a casa due stelle.

Sono 23 invece, i ristoranti premiati in tutta l'Emilia-Romagna ed è ancora l'Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena a portare a casa le tre stelle.