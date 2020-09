Matrimonio Elettra Lamborghini: tutti i dettagli della cerimonia a poche ore dal 'si'

Il grande giorno è ormai arrivato. Domani, 26 settembre, secondo le ultimissime indiscrezioni la cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini convolerà a nozze con Nick van de Wall, dj e produttore musicale in arte conosciuto Afrojack. Location del matrimonio una villa sul Lago di Como, dove Elettra si trova già da qualche giorno in compagnia del wedding planner Enzo Miccio, che come anticipato in alcune stories su Instagram, ha curato tutto nei minimi dettagli.

La giovane cantante ha festeggiato l'addio al nubilato nel casertano, e il vestito da sposa è stato acquistato in un atelier di Napoli. Elettra ha già però svelato ai sui milioni di fan che indosserà più di un abito, ma non è ancora chiaro se saranno due o tre. Nel frattempo fervono i preparativi e l'ereditiera si è mostrata in uno scatto con i capelli più corti e un grandissimo bouquet.

Vietato fare foto e video della cerimonia, tanto che probabilmente sui cellulari degli invitati saranno messi dei 'bollini' per evitare di cadere in tentazione, così come spiegato dalla stessa Elettra nelle scorse settimane su Instagram.

Le fedi sono state acquistate in una nota gioielleria a Milano. La celebrazione del 'si' sarà tutta in inglese e con rito religioso . Testimoni della sposa saranno le due sorelle Lucrezia e Flaminia.