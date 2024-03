Fedez vs Luis Sal e Muschio Selvaggio in chiusura con Medy Cartier

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il podcast Muschio Selvaggio, animato da Fedez e Mr Marra, pare essere giunto ai titoli di coda. L'annuncio è arrivato ieri, in occasione del lancio della puntata che ha visto protagonista il trapper bolognese da centinaia di migliaia di follewer, Medy Cartier. Personaggio sta noto dentro, ma anche fuori dai social network.

Chi è Medy Cartier protagonista dell'ultima puntata di Muschio Selvaggio

Medy come detto è in volata nel mondo della musica trap, sui social, ma anche soggetto già noto nel capoluogo emiliano. Qui infatti si è reso protagonista più volte delle cronache locali. Di recente è stato destinatario di una misura cautelare perchè gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. Non solo, qualche mese prima il giovane era stato anche pizzicato dalla polizia su via Irnerio, guidava senza patente, inseguito e fermato dagli agenti li avrebbe raggiunti con frasi stizzose, del tipo “Adesso vi umilio e vi faccio passare i guai”. Di Cartier si era parlato a lungo anche in occasione di un concerto - pare improvvisato - presso il centro commerciale Gran Reno di Bologna. Lo spettacolo, al quale avevano partecipato numerosi fan, per lo più giovanissimi, era finito con una mega rissa e alcuni feriti.

A Muschio, il trapper Medy non ha fatto mistero della sua situazione legale. Ha raccontato di avere conosciuto il carcere molto presto, all'età di 15 anni e di avere "ancora un po' di processi in corso da affrontare, ma grazie a Dio con l'aiuto della mamma e dell'avvocato sono forte". Quel "la mamma e l'avvocato" pronunciato dal bolognese è peraltro una citazione della ormai celebre frase con cui Luis Sal - il content creator bolognese che con Fedez lanciò il format di Muschio Selvaggio - sbeffeggiò pubblicamente il suo ex socio, allorquando il sodalizio lavorativo tra i due si ruppe.

Muschio e la querelle Fedez-Luis Sal

La diatriba tra Fedez e Luis è arcinota. I due avevano litigato per incompatibilità di vedute, erano volati stracci via social network, e alla fine Luis Sal aveva abbandonato il progetto del podcast, che era stato portato avanti solo da Fedez (poi affiancato dall'attuale compagno d'avventura, Mr Marra).

La querelle non è morta lì. Dai botta e risposta nel ciberspazio si era passati alle carte bollate. Fino ai recenti sviluppi, quando il tribunale ha dato un altolà all'ex marito di Chiara Ferragni, stabilendo che un custode gestirà le sue quote nell'interesse della società Muschio Selvaggio srl. Dopo qualche settimana dai primi sviluppi legali, è quindi arrivata la decisione del rapper milanese, annunciata appunto ieri.

Quale futuro per Muschio Selvaggio

"Abbiamo registrato questa e altre due puntate e poi non gireremo più puntate". Queste le parole con cui Fedez ha fatto capire che la travagliata avventura del suo Muschio è prossima al tramonto. "La situazione è in una fase di stallo - ha spiegato - i soldi stanno letteralmente finendo. La situazione è complessa e non reputiamo più opportuno andare avanti. Non avrebbe senso continuare in una situazione insostenibile per tutti, lavorativamente parlando".

Da parte del rapper ci sarebbe la volontà di non mollare: "Io vorrei andare avanti e sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia, anche riconoscendole un valore economico più alto di quello che ha", ha spiegato, lasciando ai fan del programma uno spiraglio di luce: "Abbiamo tante idee, può darsi che riusciremo a portarlo avanti noi oppure chissà, ci vedremo da un'altra parte".

Pare di capire che per conoscere quali saranno le reali sorti di Muschio bisognerà attendere.