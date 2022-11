Natale, torna l'Antica Fiera di Santa Lucia: si inaugura l'11 novembre | FOTO

L'aria di Natale in città inizia a tirare l'11 novembre. Tecnici ed espositori sono a lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli ed essere pronti per l'apertura della tradizionale "Antica Fiera di Santa Lucia", sotto il portico dei Servi, in Strada Maggiore, alle 9.

La Fiera sarà aperta dalle 9 alle 20, fino al 26 dicembre.

Un po' di storia

Si tratta del più antico mercatino natalizio dell'Emilia-Romagna, risalente al XVI secolo. Fu qui trasferita nel periodo napoleonico. Prima si teneva il 13 dicembre presso la chiesa omonima in via Castiglione.

Oltre che per la vendita di addobbi natalizi, la Fiera è rinomata per i dolciumi preparati sul posto.

Sotto il portico si udiva allora il grido ripetuto del venditore: “Si al baioch, al mistuchein!” (cioè: sei mistocchine per un soldo!).

Nel 2014 la Fiera si rinnova: le bancarelle cambiano e diventano più moderne e funzionali. (Fonte: Biblioteca Sala Borsa)