Samuele Bersani via dal concerto in bus: scatta lo show improvvisato | VIDEO

Prendi un cantautore amatissimo. Metti un viaggio in bus in 'incognito'. Aggiungi l'affetto dei fan. Ed ecco la miscela 'esplosiva' che si è assaporata l'altra sera al termine del concerto di Brunori Sas all'Unipol Arena su un mezzo pubblico per le strade di Bologna.

Cosa è accaduto? Samuele Bersani dopo aver assistito alla show è andato via a bordo di un autobus di linea. Non è bastata la mascherina di protezione che copriva gran parte del volto dell'artista . Inutile dire che è bastato poco ai passeggeri per riconoscerlo. E così è stato improvvisato un simpatico siparietto. In coro i viaggiatori hanno intonato Spaccacuore e Giudizi Universali, tra i brani di maggior successo del cantante bolognese.

Un gesto speciale, come lo ha definito Bersani stesso, che ha condiviso l'accaduto sulle sue pagine social: "Tornare a casa in autobus insieme a dei fans di Brunori Sas dopo essere stato anch’io al suo bellissimo concerto". Scrive così su Instagram, condividendo il video del singolare viaggio. "E' diventato l'autobus della gita", commenta il cantante bolognese, anch'esso in tour con il "Cinema Samuele Tour 2022" nei festival estivi della penisola.