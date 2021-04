La troupe di Simona Ventura incontra la startup bolognese Taldeg

Ieri pomerigio in piazza Maggiore è stata avvistata Simona Ventura con la sua troup intenti a girare le puntate della nuova stagione di Discovery Simo, in onda su Real time da Maggio.

La presentatrice ha incontrato Silvia Rigo e Francesca Fumana, fondatrici della startup Taldeg per parlare di imprenditoria al femminile, arte e creatività, settori fra I più colpiti dalla pandemia. Il programma ci porta alla scoperta della vita e delle passioni della presentatrice, narrate attraverso le storie delle eccellenze del nostro territorio.

La puntata bolognesevuole raccontare l’impresa tutta al femminile che aiuta creativi ed artisti a trasformare il proprio talento in una vera e propria professione. Temi attuali e di cui è importante parlare soprattutto in questo momento storico. Un segnale positivo per la ripresa di un settore - spiega una nota - e il piacere per la scelta di una startup nostrana a rappresentanza dell’imprenditoria al femminile.