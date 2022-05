Vasco alla vigilia del tour: "Cantate, abbracciatevi e ritrovatevi"

Partirà da Trento il 20 maggio, poi a Milano il 24 e a Imola il 28 "Vasco non stop live tour 2022". Il rocker da diverse settimane è impegnato nelle prove per il titorno dei concerti, dopo lo stop dovuto alla pandemia, e molti sono già sold out, compreso quello che si terrà all'Autodromo dEnzo e Dino Ferrari di Imola: "Un tour è un lungo viaggio… Comincia mesi prima, con la preparazione atletica e la concentrazione. È un periodo di grande intensità emotiva. L’inizio delle prove, quando ogni giorno le idee, i dubbi e le incertezze sono accompagnati dalla musica che mi tranquillizza…" ha twittato.

Nel dare alcune "informazioni di servizio" inizio del concerto dopo le 20:30, non dimenticate il documento d’identità", Vasco fa un altro invito ai fans: "Divertitevi, cantate a squarciagola, baciatevi, abbracciatevi, ritrovatevi."

Vasco live 2022, il calendario