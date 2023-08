Arnautovic ai saluti: sarà un nuovo giocatore dell’Inter

Non è ancora ufficiale, ma ormai è cosa fatta: Marko Arnautovic sarà un nuovo giocatore dell’Inter. I nerazzurri, dopo aver perso Lukaku e Dzeko, completano il pacchetto offensivo con la firma dell’austriaco, che torna a vestire la maglia nerazzurra dopo la stagione 2009-2010. L’operazione con il Bologna si fa sulla base di otto milioni di euro più due milioni legati ai bonus.

Arnautovic in rossoblù

Dopo due stagioni con la maglia del Bologna si chiude quindi l’avventura emiliana di Arnautovic. Arrivato nell’estate del 2021, Arna è stato coccolato e amato fin da subito dalla tifoseria rossoblù, che lo aveva accolto riempiendo di sciarpe e bandiere via Indipendenza in un pomeriggio di inizio agosto. In due anni, l’austriaco ha giocato 58 partite, segnato 25 reti e fornito due assist. Nell’ultima stagione qualche infortunio di troppo e qualche attrito con il nuovo allenatore Thiago Motta ne hanno compromesso il rendimento, ma nonostante ciò il nove rossoblù ha concluso la stagione in doppia cifra, mettendo a segno 10 reti.