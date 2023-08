Bologna Basket: Il nuovo acquisto arriva dall'argentina

Il Bologna Basket 2016 è lieto di annunciare l'arrivo dell’argentino Lucio Tomas Reinaudi. Nato il 16 giugno 1995 a Rio Tercero (Cordoba), cittadina che diede i natali anche a Pablo Prigioni, Reinaudi è alto 1.85 per 82 kg ed ha svolto tutta la sua carriera nei campionati del suo Paese. Si tratta quindi della sua prima esperienza all'estero.

Il neo giocatore rossoblu ha iniziato nelle giovanili della sua città natale, per poi continuare tra Liga Nazionale A (la Serie A biancoceleste) e Liga Argentina (la loro A2), nei team dell'Estudiantes Olavarria, dell'Hindù Club di Resistencia, del Barrio Parque di Cordoba e infine, lo scorso anno, dell'Independiente di Oliva (città anche questa in provincia di Cordoba).

Lucio occupa la posizione di guardia, ma può anche giocare in caso di bisogno come playmaker e ala. È un giocatore molto competitivo, a cui piace praticare un gioco offensivo - soprattutto con il pick'n roll - e gestire il gioco della squadra. É comunque anche un buon tiratore da 3 e la stessa intensità in attacco la utilizza anche nella fase difensiva.

“Sono molto felice di essere arrivato al Bologna Basket 2016 – ha dichiarato Reinaudi - Mi sento motivato ed entusiasta di poter partecipare al prossimo campionato in una città che ha una passione unica per la pallacanestro. La società mi ha da subito impressionato per serietà e organizzazione e credo quindi che ci aspetti una bellissima stagione nella quale sono sicuro che potremo giocare tutti insieme una buona pallacanestro ed aspirare al massimo risultato possibile”.

“Reinaudi è un giocatore di grande intensità e dinamismo - ha commentato il presidente del BB2016, Rossano Guerri – che trasmetterà tanta energia alla nostra squadra, aiutando anche i ragazzi più giovani nel loro processo di crescita”.