Euroleague, Alba Berlino-Virtus: come vederla in tv e in streaming

Prima trasferta europea del 2024 in Euroleague per Virtus Segafredo Bologna di Coach Luca Banchi che venerdì 5 gennaio, alla Mercedes Benz Arena di Berlino, affronta i padroni di casa attualmente il diciassettesimo posto con una statistica di tre vittorie e quindici sconfitte.

Obiettivo per le Vu Nere tenere l'ottimo passo mostrato finora, un passo che ha messo la Segafredo al secondo posto assoluto alle spalle del solo Real Madrid. Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa proprio il Coach delle Virtus Luca Banchi e il nuovo Centro del roster Ante Zizic . Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Zizic

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della trasferta europea: “L’Alba Berlino è una squadra fresca, atletica e talentuosa che, soprattutto nelle gare casalinghe, riesce ad esaltare il suo stile. Incontrarli a così breve tempo di distanza, da una gara impegnativa e logorante come è stata quella contro il Bayern, renderà certamente più arduo il nostro compito, ma attingeremo dal nostro roster le risorse necessarie per giocare una partita attenta, focalizzandoci su obiettivi offensivi e difensivi, in grado di consentirci un’altra prestazione che renda orgogliosi i nostri sostenitori.”

Il prepartita di Ante Zizic: “L’Alba è una squadra molto pericolosa, ha dimostrato di poter battere chiunque, quindi bisogna prendere ogni partita molto seriamente e non in base alla classifica. Dobbiamo partire concentrati e controllare la loro aggressività e fermare le loro transizioni. Credo che non sarà una gara facile, soprattutto perché è una settimana doppia, molti ragazzi hanno giocato diversi minuti ieri sera e oggi siamo in viaggio. Dovremo essere concentrati e pronti a combattere.”

Alba Berlino - Virtus Segafredo Bologna, come vederla in tv e in streaming

ALBA Berlin vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, venerdì 05 gennaio, ore 19.00 Mercedes-Benz Arena (Berlino). Arbitri: JORDI ALIAGA,TOMASZ TRAWICKI, MARKO JURAS.

Indisponibili: Ognjen Dobric, Davontae Cacok e Jordan Mickey.