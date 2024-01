Euroleague, Anadolu Efes Istanbul-Virtus: come vederla in tv e in streaming

Terza trasferta europea del 2024, seconda nell'arco della stessa settimana, in Euroleague per la Virtus Segafredo Bologna di Coach Luca Banchi. Le Vu Nere venerdì 12 gennaio, al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, affrontano l'Anadolu Efes Istanbul.

La squadra turca, attualmente, al sedicesimo posto della classifica con una statistica di 7 vittorie e 13 sconfitte.

Obiettivo per le Virtus è riprendere il passo dopo la sconfitta con il Maccabi, una sconfitta che però non pregiudica ne il percorso ne la posizione di classifica, le Vu Nere sono terze con 14 vittorie e 6 sconfitte.

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa proprio il Coach delle Virtus Luca Banchi e Marco Belinelli. Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Belinelli

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della sfida con l’Efes: “La gara di domani ad Istanbul contro l’Efes arriva in un momento nel quale entrambe le squadre cercheranno di centrare un successo che nel caso dei nostri avversari manca da sette turni consecutivi, a dispetto di un organico partito con l’ambizione di poter aspirare ai vertici della classifica. Rispetto alla gara di andata l’Efes ha apportato cambiamenti con l’arrivo di Daum e Oturu, in grado di aggiungere ulteriore versatilità e fisicità ad un roster già ben attrezzato dove spiccano le qualità realizzative di giocatori del calibro di Larkin, Beaubois, Bryant, Thompson e Clyburn. Indirizzeremo tutte le nostre energie per riuscire ad interpretare con criterio ed efficacia una partita che si prospetta complessa anche per il fortissimo desiderio dei nostri avversari di risalire una classifica che, ad oggi, non rende giustizia al loro indiscusso valore.”

Il prepartita del capitano Marco Belinelli: “L’Efes è sicuramente una squadra molto pericolosa, gioca una una bella pallacanestro ed è una squadra diversa rispetto alla gara di andata. Presentano un roster diverso, probabilmente con qualche infortunio, però giocano bene, una pallacanestro aggressiva e veloce. In trasferta le cose si faranno un po’ complicate per noi, ma nonostante ciò faremo di tutto per partire bene fin da subito, ci attende un match duro sia mentalmente che fisicamente. Cercheremo di dare il massimo per tornare a casa con una vittoria.”

Anadolu Efes Istanbul - Virtus Segafredo Bologna, come vederla in tv e in streaming

Anadolu Efes Istanbul vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, venerdì 12 gennaio, ore 18.30 Sinan Erdem Sports Hall (Istanbul).

Arbitri: MEHDI DIFALLAH, MILAN NEDOVIC, CARLOS CORTES.