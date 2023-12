Euroleague, la Virtus torna alla vittoria in trasferta e si conferma al terzo posto

Continua a sognare la Virtus Segafredo Bologna, che risponde presente dopo la sconfitta del Forum in campionato contro l'Olimpia Milano, andando a vincere in casa del Baskonia nel 14° turno di Euroleague.

Alla Fernando Buesa Arena finisce 91-81 per gli ospiti con un Belinelli da sogno: 27 punti con 4/8 da tre per l'ex campione Nba con San Antonio, supportato dai 16 di Shengelia e da Hackett che ha chiuso con 8 rimbalzi, 3 assist e 5 falli subiti. Per la squadra di coach Banchi si tratta del decimo successo in stagione, con il terzo posto sempre più consolidato

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - I padroni di casa partono coinvolgendo subito il lungo Kotsar sotto i tabelloni, Belinelli dalla distanza e Cordinier in fade-away ribattono immediatamente e una tripla dalla punta dell’ex Shengelia vale il 4-8. Al di là di un’incursione di Miller-McIntyre, Belinelli realizza ancora dalla distanza e un super appoggio al tabellone, Shengelia si muove rapidamente sotto i tabelloni e la Segafredo vola sul +11

L’ingresso sul parquet di Howard scuote un minimo il Baskonia ma Cacok con una super schiacciata, un taglio di Belinelli e una bomba del rientrante Pajola valgono il 10-24. Al termine del quarto, Diop segna da rimbalzo in attacco e un’altra bomba di Howard avvicinano Vitoria sul 15-24.

A seguito di un appoggio dei panchinari Dobric e Lundberg, Howard e Moneke guadagnano e segnano dalla distanza dei tiri liberi per il -6 rossoblu, prima che Pajola trovi Dunston e insacchi una super bomba che respinge le iniziative di Moneke (26-32). Dopo una tripla con fallo segnata da Cordinier, Marinkovic ribatte con la stessa moneta e poi combina con Rogkavopoulos per sorpassare Shengelia e compagni sul 38-37.

Al termine del tempo, la Virtus si tiene a galla con Shengelia che piazza un super gioco da tre punti e con Cordinier preciso dalla lunetta, prima che Moneke da lontano e Miller-McIntyre dalla lunetta tengano i baschi avanti dopo 20’ (43-42).

L’equilibrio permane anche in avvio di ripresa, dato che ai bei canestri in avvicinamento di Belinelli e Shengelia e a una tripla di Cordinier, ribattono Miller-McIntyre e i suoi assist per il tiratore Rogkavopoulos e il tagliante Kotsar (51-49). Dopo alcuni liberi del lungo estone, Pajola trova bene Cacok nel pitturato, Hackett in angolo e si mette in proprio con il bel gioco da tre punti del nuovo +4 Virtus ma Moneke in transizione e un tap-in di Miller-McIntyre rimettono avanti il Baskonia (58-57).

Sul finire del quarto, tuttavia, Dunston viene ben trovato da Polonara e Abass concretizza una splendida circolazione di palla bianconera con l’affondata del 60-63. Con cinque punti di Rogkavopolous, successivamente, i padroni di casa provano a mettere un freno all’immarcabile Belinelli sia in taglio che dall’arco e due contropiedi chiusi da Sedekerskis e Kotsar permettono il nuovo sorpasso iberico (70-68).

Un’importante tripla di Abass non fa comunque perdere la Trebisonda ai bianconeri, che anzi ribattono con uno 0-7 di break sigillato dalle due affondate di Shengelia e Dunston del 70-75 a 5’ e mezzo dal termine. Successivamente, dopo oltre due minuti senza canestri su entrambi i lati del campo, Hackett manda a bersaglio la pesantissima bomba del +8, Cordinier ribatte ad Howard con la bella schiacciata in tap-in del 71-80, prima che Shengelia spenga immediatamente gli effetti di un taglio di Moneke (73-82 con 120” sul cronometro).

I padroni di casa comunque non vogliono mollare: Rogkavopolous regala a Moneke una schiacciata, Sedekerskis punisce la Virtus in contropiede ma i bianconeri superano il pressing con la pesante bomba di Belinelli del nuovo +9. Due canestri e falli consecutivi di Sedekerskis e Miller-McIntyre in contropiede, tuttavia, rimettono ancora il Baskonia vicino sull’81-85 a 41” dal termine, prima che Belinelli ancora finalizzi un ottimo attacco Segafredo con un’altra tripla, quella che chiude la contesa. Finisce 81-91.

Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Virtus Segafredo Bologna: 81 – 91 (Q1 15 – 24; Q2 43 – 42; Q3 60 – 63)

Baskonia Vitoria-Gasteiz: Howard 11, Mannion ne, Raieste, Chiozza, Sedekerskis 7, Marinkovic 9, Miller – Mcintyre 10, Diez, Rogkavopoulos 11, Diop 4, Kotsar 13, Moneke 16.

Coach: Ivanovic

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 12, Lundberg 1, Belinelli 27, Pajola 9, Smith ne, Dobric 2, Cacok 4, Shengelia 16, Hackett 6, Polonara, Dunston 6, Abass 8.

Coach: Banchi

Arbitri: OLEGS LATISEVS, UROS NIKOLIC, DENIS HADZIC

