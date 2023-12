Virtus, arriva il Christmas Pack: la strenna natalizia della Società

Da sabato 9 dicembre è aperta la biglietteria per le prossime sfide casalinghe della Virtus Segafredo Bologna tra Euroleague ed LBA.

La squadra bianconera ospiterà l’Olympiacos, martedì 19 dicembre palla a due alle ore 20.30; a cavallo di Capodanno alla Segafredo Arena arriveranno la Carpegna Prosciutto VL Pesaro, sabato 30 dicembre alle ore 21.00, e il Bayern Monaco, mercoledì 03 gennaio alle ore 20.30.

Per le due gare casalinghe durante le festività natalizie, Virtus Segafredo Bologna ha pensato ad un “Christmas Pack”, un pacchetto che include le due gare contro Pesaro e Bayern ad un prezzo più che conveniente rispetto al costo del singolo biglietto.

I prezzi e le modalità di acquisto del Christmas Pack Virtus

Anche per il “Christmas Pack”, così come per la normale biglietteria, è prevista un prezzo dedicato agli abbonati della Segafredo Arena della stagione (inserendo il codice di accesso in fase di acquisto) e un prezzo dedicato ai non abbonati.

"Vi aspettiamo a palazzo Virtussini - si legge sul sito ufficiale del club - per una Segafredo Arena sempre più fattore, come sottolineato da coach Luca Banchi dopo la vittoria sul Barcellona"

Modalità di acquisto: