Virtus che impresa, all'Arena manda al tappeto il Barcellona

Impresa, grandissima impresa, della Virtus Bologna di Luca Banchi che in una Segafredo Arena vestita a festa supera, 80-75 il finale, il Barcellona. Si è così ed è tutto vero.

Una vittoria costruita essenzialmente in attacco ma con una difesa che ha saputo contenere al meglio la squadra di Roger Grimau. Un Barcellona che, in verità, è apparso meno intenso e meno preciso del solito ma questo non scalfisce di una virgola l'impresa di Belinelli e compagni.

Le Vu Nere difendono cosi il fattore campo in Euroleague e lo fanno con un avversario di grande prestigio, peraltro secondo in classifica, e si avviano nel migliore dei modi al doppio impegno che in questa settimana li vede affrontare nell'arco di poche ore i catalani e il Maccabi Tel Aviv.

Protagonista di serata Lundberg che chiude il referto con 21 punti e una percentuale al tiro importante, ben supportato da Shengelia che dopo un primo tempo dove realizza solo due punti nella ripresa si scatena e ne piazza 12 per combinarne alla fine 14, stessa cifra per Hackett.

In doppia cifra anche Cordinier, che ne segna 10 e con Mickey e Belinelli che la doppia cifra la sfiorano. E non dimentichiamo che stasera mancavano Pajola e Polonara.

La partita

Parte male la Virtus che dopo il primo quarto è sotto di -6, 18-24 il parziale in favore del Barcellona. Barcellona che nel secondo quarto spinge forte sull'acceleratore lasciando quasi annichilita la Segafredo che fatica a difendere e a reagire.

Il secondo quarto si chiude sul 15-21 per un risultato alla fine del primo tempo di 33-45 per i catalani. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Virtus cambia passo e la gara assume toni e ritmi diversi.

Nel terzo quarto salgono in cattedra Lundbgerg ed Hackett e la Virtus ricuce fino al meno 5 al termine della frazione. Frazione che la Virtus si aggiudica per 23-15 mentre il tabellone della Segafredo Arena al minuto 30 recita Vu Nera 56, Barcellona 61.

La quarta frazione è davvero qualcosa di incredibile, qualcosa che, verosimilmente è destinata a restare nella Storia della Virtus Bologna. I padroni di casa segnano ovunque e comunque, saranno 24 al termine degli ultimi dieci minuti di gioco, mentre il Barcellona ne piazza solo dieci.

Un dato incredibile, un dato che nel secondo tempo recita Virtus 47-Barcellona 30. Finisce 80-75 per la Virtus è l'ottava vittoria su 12 match di Euroleague, una vittoria che la consolida al terzo posto solitario della classifica della Regular Season

Il tabellino ed highlights

Virtus Segafredo Bologna vs FC Barcelona: 80 – 75. Progressione parziali: 18–24; 33–45; 56 – 61

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 10, Lundberg 21, Belinelli 8, Smith, Dobric 2, Mascolo 2, Cacok, Shengelia 14, Hackett 14, Mickey 8, Dunston 1, Abass.

Coach: Banchi

FC Barcelona: Da Silva 3, Pauli, Vesely 13, Brizuela 9, Kalinic 7, Satoransky 9, Hernangomez 15, Laprovittola 9, Abrines 6, Parker 4, Nnaji ne, Jokubaitis.

Coach: Grimau

Arbitri: ROBERT LOTTERMOSER, IOANNIS FOUFIS, MAXIME BOUBERT.

GLI HIGHLIGHTS DI VIRTUS BOLOGNA-BARCELLONA