La Virtus cade a Istanbul e chiude nel peggiore dei modi una settimana difficile

La Virtus Segafredo Bologna cade a Istanbul, 99-75 il finale, contro l’Anadolu Efes Istanbul nel Round 21 della Euroleague e scende ad un record di 14 vittorie e 7 sconfitte ma restando comunque nella parte altissima della classifica di Regular Season

LA PARTITA.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Avvio di partita equilibrato, dato che Pleiss viene ben pescato dai compagni e che, dall’altra parte, i tiratori Polonara, Hackett e soprattutto Belinelli sblocchino la Virtus (6-9). Successivamente, l’Efes piazza un break di 7-0 tutto a carico di Darius Thompson e delle sue incursioni e triple, prima che Belinelli metta in partita uno degli ex di serata, Bryant Dunston, per la schiacciata del 13-11.

Il quarto si chiude poi con un altro parziale turco, stavolta di 13-4, in cui Elijah Bryant e Thompson sfruttano le loro abilità in 1vs1 e da tre punti mentre la Segafredo riesce a muovere la retina solo in un paio di occasioni con Pajola e Dunston in taglio (26-15 dopo 10’). Dopo un taglio vincente di Abass, comunque sia, la Virtus continua subire le iniziative di Bryant, una schiacciata di Oturu e un’altra bomba di Beaubois, scivolando così sul -19, prima che Lomasz suoni la campana per i bianconeri piazzando il gioco da tre punti del 36-20.

A seguito di un’affondata di Jones, Mickey battezza il suo ritorno sul parquet con tripla dall’angolo e canestro in virata del -15 ma Larkin e Beaubois sono letali e un tap-in di Jones scrive il nuovo massimo vantaggio turco sul +23. Il tempo si chiude poi con un gancio dell’ex Zizic, mandando le squadre negli spogliatoi sul 50-29.

Ad inizio ripresa, Belinelli e Shengelia cercano di salire in cattedra con i loro 1vs1 ma Bryant continua a segnare e combina anche con Jones tenendo le distanze sul 59-39. Successivamente, Oturu da sotto e Willis dall’angolo ribatte ai guizzi di orgoglio di Belinelli e Hackett, riportando il +23 a tabellone.

Due belle giocate su entrambi i lati del campo di Cordinier scuotono Bologna e un rimbalzo vincente di Mickey accorcia un minimo lo svantaggio sul 73-54 dopo 30’. In seguito, Lundberg si carica la Virtus sulle spalle con le sue belle iniziative dal palleggio per il -15, Thompson e Willis spengono l’entusiasmo bianconero firmando una bomba e poi anche grazie a Larkin l’Efes torna ancora oltre quota 20 lunghezze chiudendo agevolmente poi sul 99-75.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Anadolu Efes Istanbul vs Virtus Segafredo Bologna: 99 – 75 (Q1 26 – 15; Q2 50 – 29; Q3 73 – 54)

Anadolu Efes Istanbul: Larkin 11, Beaubois 9, Bryant 21, Oncel 1, Thompson 26, Yildizli ne, Pleiss 6, Osmani, Oturu 6, Daum ne, Willis 9, Jones 10. Coach: Can

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9, Lundberg 14, Belinelli 10, Pajola 5, Lomazs 3, Shengelia 3, Hackett 6, Mickey 12, Polonara 5, Zizic 2, Dunston 4, Abass 2. Coach: Banchi

Arbitri: MEHDI DIFALLAH, MILAN NEDOVIC, CARLOS CORTES.

GLI HIGHLIGHTS