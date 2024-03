Euroleague, la Virtus arriva anche a -5 ma nel finale il Real Madrid espugna l'Arena

La Virtus Segafredo Bologna lotta ma si arrende per 74-89 nel Round 29 di Eurolega in casa contro il Real Madrid e scivola ad un record di 17-12 in classifica.

Il miglior realizzatore bianconero è stato Cordinier con 12 punti e 8 rimbalzi, seguito da Lundberg (11 punti), Mickey (11 punti) e Shengelia (10 punti).

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Dopo un bel coinvolgimento di Zizic nel pitturato in avvio, sono gli ospiti a partire meglio, grazie al coinvolgimento da vicino e da lontano di Tavares e Yabesele (2-9). Una facile schiacciata di Cordinier in contropiede e un’affondata di Zizic accendono la Segafredo Arena ma le incursioni di Yabusele e Campazzo, prima che Abalde dall’angolo piazzi la bomba del 6-16.

Successivamente, la Virtus cerca ancora di accelerare grazie al solito Belinelli dall’arco e ai suoi assist per Lundberg e Dunston ma, dopo aver toccato anche il -5, Deck batte la sirena del quarto insaccando una tripla e rispingendo via Musa e compagni (15-23 dopo 10’).

Dopo un botta e risposta tra Llull e Lundberg dal palleggio, Hezonja realizza in fade-away e i centimetri di Poirier aprono lo spazio anche a Llull, che firma la bomba del massimo vantaggio blanco sul 19-32.

A seguito di un’accelerazione di Deck, Pajola e Cordinier di orgoglio accorciano ancora le distanze penetrando di potenza sul -7, ma Yabusele ferma la risalita bianconera (27-36). Sul finire del tempo, Shengelia sale di colpi servendo anche Zizic nel pitturato, sebbene poi Musa in 1vs1 mostri il suo talento e una tripla a fil di sirena di Llull mandano le squadre negli spogliatoi sul 31-44.

Nonostante Pajola metta in ritmo se stesso e Belinelli, Campazzo al ferro e i centri dalla distanza di Abalde e Yabusele fanno scappare Madrid sul 35-51.Dopo due accelerazioni di Cordinier e Belinelli, Tavares torna a farsi sentire e una tripla di Musa mantiene invariato il gap (41-56).

Successivamente, Shengelia cerca di caricarsi la Segafredo sulle spalle, Yabusele realizza dal perimetro e un tap-in di Hezonja spegne gli effetti delle giocate individuali di Mickey e compagni. Il quarto, comunque sia, si chiude sulle note alte per i bianconeri, dato che Cordinier si fa tutto il campo e riporta i padroni di casa sotto la doppia cifra di svantaggio (52-61 dopo 30’).

Proprio le penetrazioni del francese e di Lundberg provano ancora a non far mollare la Virtus, Hezonja due volte dall’angolo e un taglio vincente di Deck ribadiscono il +13 ospite (56-69 a 7’ dalla fine).

L’orgoglio della Segafredo viene comunque riacceso dalle spettacolari triple create e finalizzate da Dobric, quest’ultimo autore anche dello spettacolare appoggio rovesciato del -5, prima che Poirier dalla lunetta interrompa il break di 8-0 (64-71 a poco più di 5’ dalla fine).

Dopo un botta e risposta al ferro tra Mickey e Campazzo, il playmaker del Real sfrutta una palla persa bianconera per rimettere tre possessi pieni di distanza a (66-75).Lundberg, in seguito, ribatte a Campazzo ma l’assist del numero 7 per Poirier rende vani gli ultimi sforzi di Shengelia e compagni. Finisce 74-89.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs Real Madrid: 74-89 (1Q 15-23, 2Q 31-44, 3Q 52-61)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 12, Lundberg 11, Belinelli 9, Pajola 4, Dobric 5, Lomasz, Shengelia 10, Mickey 11, Polonara, Zizic 8, Dunston 4, Abass

Head Coach Luca Banchi

Real Madrid: Abalde 7, Campazzo 10, Gonzales, Hezonja 8, Alocen 2, Deck 7, Poirier 14, Tavares 6, Llull 8, Yabusele 15, Ndiaye, Musa 10.

Head Coach Chus Mateo

GLI HIGHLIGHTS