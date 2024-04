Euroleague, la Virtus cede ancora nel finale. Sarà play-in contro l’Efes

La Virtus Segafredo Bologna si arrende per 91-95 nell’ultimo round della regular season di Euroleague contro il Baskonia Vitoria-Gasteiz e rimedia il 7° k.o. consecutivo nella competizione.

In virtù di questo risultato la squadra di Coach Banchi chiude cosi la stagione regolare al 10° posto.

I bianconeri affronteranno quindi l'Anadolu Efes Istanbul martedì 16 aprile nella prima partita del play-in, uno scontro diretto secco in cui chi perde è definitivamente eliminato.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - I padroni di casa iniziano forte con le incursioni vincenti di Hackett e Shengelia ma Kotsar e Moneke a rimbalzo in attacco e i liberi di Marinkovic pareggiano i conti sul 6-6. Dopo una tripla di Hackett, Belinelli e l’inarrestabile Shengelia provano a lanciare la fuga Segafredo ma i guizzi di Marinkovic e Miller-McIntyre capitalizzano al ferro, mantenendo l’equilibrio sul 15-12.

A seguito di un appoggio in contropiede di Belinelli del +5, Marinkovic e Costello tengono in scia il Baskonia e poi Howard fa chiudere al meglio il quarto agli ospiti realizzando tripla dall’angolo e gioco da tre punti in avvicinamento del 19-21. A sigillare il quarto, ci pensa però Belinelli, che si smarca in uscita dai blocchi e manda a bersaglio dalla punta la bomba del 22-21 a fil di sirena. Successivamente, Lundberg e Hackett arginano un minimo le iniziative di Chiozza e Howard e una tripla dello stesso Hackett annulla gli effetti di un gioco da tre punti di Moneke per il 31-28.

Lundberg prova poi a caricarsi la Virtus sulle spalle con tripla, jumper e bel tap-in ma Howard e Marinkovic continuano a segnare dalla distanza pareggiando ancora i conti a quota 38. Lo show di Lundberg prosegue comunque senza sosta, dato che realizza un altro paio di canestri dalla media distanza, regala a Polonara una bomba dall’angolo e fa sbloccare anche Abass; l’appoggio in transizione di Mickey mette il sigillo su un super 13-0 di break bolognese, prima che Moneke con due giochi da tre punti consecutivi scuota un minimo i baschi (53-44 dopo 20’).

La ripresa si apre con un gioco da quattro punti e altri due canestri di Howard che fanno pendere l’inerzia a favore del Baskonia, lasciando poi a Miller-McIntyre l’appoggio in contropiede che ricuce sul -3 da Shengelia e compagni (57-54). La Virtus però reagisce piazzando un controbreak di 7-0 con Shengelia e soprattutto Belinelli sugli scudi ma cinque punti di Marinkovic e un tris di accelerazioni di Miller-McIntyre accorciano dal -10 al -1 (66-65).

Al di là di un libero di Belinelli e nonostante un timeout chiamato da coach Banchi, i bianconeri non riescono a sbloccarsi e Miller-McIntyre in transizione prosegue nelle sue folate mettendo anche in ritmo Howard, il quale sigilla l’1-16 di break interrotto dalla fondamentale bomba di Dobric e dal libero a segno di Pajola del 71-73. Il quarto si chiude con una tuonante schiacciata di Miller-McIntyre e una super bomba di Lundberg sulla sirena che manda le squadre all’ultimo miniriposo sul 74-75.

Il Baskonia allunga poi anche sul +6 grazie a una tripla di Howard e ad un appoggio di Sedekerskis, Polonara scuote Bologna con una fondamentale bomba e poi Lundberg ribatte a Marinkovic mantenendo il match apertissimo (79-82 a meno di 6’ dalla fine). A seguito di una bella circolazione di palla chiusa da Abass, Howard manda a bersaglio un’altra tripla e un altro canestro con fallo, ma Mickey con un jumper cerca di non far mollare la Segafredo (83-88).

Dopo una coppia di liberi di Howard per il +7 ospite, Abass dall’angolo e una bella combinazione tra Hackett e Mickey riaccendono l’animo felsineo, che poi sfrutta gli errori di Howard e Moneke per completare il riaggancio con la precisione dalla lunetta dello stesso Mickey (90-90 a 90” dal termine).

Dopo una serie di tiri sbagliati da Howard e Hackett, Costello corregge un errore di Miller-McIntyre per il +2 rossoblu a 32” dal termine. Coach Banchi, comunque sia, disegna un’ottima azione che trova Mickey sotto i tabelloni, il quale subisce fallo e a cronometro fermo fa solo 1 su 2 (91-92 a 17” dalla fine).

Sul seguente fallo intenzionale commesso dai bianconeri, Costello mette un possesso pieno tra le squadre e una palla persa di Belinelli costringe la Virtus alla resa. Finisce 91-95.

IL TABELLINO

Turkish Airlines Euroleague, regular season, Round 34



Virtus Segafredo Bologna vs Baskonia Vitoria-Gasteiz: 91-95 (1Q 22-21, 2Q 53-44, 3Q 74-75)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier, Lundberg 18, Belinelli 15, Pajola 3, Dobric 3, Shengelia 8, Hackett 11, Mickey 10, Polonara 8, Zizic 4, Dunston 4, Abass 7.

Coach Luca Banchi

Baskonia Vitoria-Gasteiz: Howard 34, Raieste, Chiozza 2, Sedekerskis 4, Marinkovic 17, Miller-Mcintyre 16, Diez, Rogkavopoulous, Kotsar 4, Costello 6, Theodore, Moneke 12.

Coach Dusko Ivanovic

Arbitri: Belosevic Ilija, Pukl Sasa, Balak Amit.

GLI HIGHLIGHTS