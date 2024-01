Euroleague, Virtus-LDLC ASVEL Villeurbanne: come vederla in tv e in streaming

Nuova sfida interna, in Euroleague, per la Virtus Segafredo Bologna di Coach Luca Banchi. La Segafredo, giovedì 18 gennaio, all'Arena, affronta l'LDLC Asvel Villeurbane. La squadra francese, attualmente, è al diciassettesimo posto della classifica con una statistica di 4 vittorie e 17 sconfitte.

L'obiettivo della Virtus Bologna è ripartire dopo le due sconfitte incassate la scorsa settimana nell'arco di due giorni contro Maccabi e Anadolu Efes. Sconfitta che però non pregiudicano quanto di buono fatto finore, le Vu Nere, infatti, sono al terzo posto dietro Real Madrid e Barcellona con 14 vittorie e 7 sconfitte.

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa proprio il Coach delle Virtus Luca Banchi e Achille Polonara. Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Polonara

Coach Banchi: “L’ASVEL è una squadra dotata di grande fisicità e di atletismo, combinata al talento di giocatori esperti la cui pericolosità ed esuberanza cercheremo di contenere con una prestazione orgogliosa e coraggiosa. Daremo il massimo per sfruttare al meglio le nostre potenzialità, confidando che il sostegno del nostro pubblico possa darci tutte le risorse necessarie per andare oltre l’emergenza del momento.”

Achille Polonara: “Domani ci aspetta una partita dura, contro una squadra fisica e atletica come l’ASVEL, una squadra a cui piace correre in contropiede. Dovremo essere bravi nella transizione difensiva per limitare i loro punti di forza. In attacco dobbiamo giocare la nostra pallacanestro.”

Virtus Segafredo Bologna-LDLC ASVEL Villeurbanne, come vederla in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna vs LDLC ASVEL Villeurbanne. Palla a due giovedì 18 gennaio, ore 20.30 alla Virtus Segafredo Arena.

Arbitri: CARLOS PERUGA, RAIN PEERANDI, SERGIO SILVA.

Indisponibili: Ognjen Dobric, Devontae Cacok e Tornike Shengelia.

Biglietti disponibili qui. La biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani, lunedì 15 gennaio, dalle ore 18.30.